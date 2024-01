DeWALT DCH335X2 Marteau combiné XR FlexVolt SDS-Plus (3,5J/54V/2x9,0Ah) coffret

• Technologie de moteur sans balais innovante - performances supérieures, dimensions plus compactes et durée de vie plus longue • Perform & Protect : Fonction anti-rotation - réagit à la rotation de l'outil (par ex. basculement) et réduit la vitesse à un minimum en quelques fractions de seconde. • Perform & Protect : Travail sûr et sans fatigue avec peu de vibrations grâce à la poignée à ressort découplée de la machine et à la poignée supplémentaire découplée. • La LED blanche intégrée et brillante permet un meilleur éclairage de la zone de travail • Aspirateur de poussière intégré D25304DH avec filtre HEPA et fonction de nettoyage manuel du filtre - pour aspirer la poussière de forage directement du trou de forage (jusqu'à 26mm de diamètre de forage / 180mm de profondeur) • Les batteries DEWALT XR FLEXVOLT Li-Ion FLEXVOLT sont rétrocompatibles et conviennent à presque toutes les machines de la gamme 18V XR. Caractéristiques techniques • Batteries: 54 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion • Compatibilité de la batterie: Batteries 54 V XR FLEXVOLT de chaque catégorie Ah • Vitesse de ralenti: 0 – 1.000 tr/min • Cadence de frappe à vide: 0 – 4.480 min-1 • Energie de frappe (EPTA 05/2009): 3,5 J • Porte-outil: SDS-plus • Plage de diamètres optimale, béton: 10 - 20 mm • Puissance de perçage max. béton / métal / bois: 30 / 13 / 30 mm Contenu de la livraison • Aspiration de poussière D25304DH avec filtre HEPA • 2x 54V / 162Wh XR FLEXVOLT Li-Ion batterie rechargeable avec indicateur de niveau de charge • Chargeur rapide du système (convient à toutes les batteries Li-Ion 18,0 V et 54,0 V XR) • poignée supplémentaire • T STAK-Box VI • crochet de ceinture>