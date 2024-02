France Minéraux Pierres pour la lithothérapie - Conseils d'achats d'un spécialiste

<h2 class="title-product-desc">Livre de Lithothérapie : Pierres pour la lithothérapie - Conseils d'achats d'un spécialiste</h2> <h3>Présentation du livre de lithothérapie intitulé "Pierres pour la lithothérapie - Conseils d'achat d'un spécialiste" de Reynald Boschiero</h3> J’ai trop souvent entendu dire que c’est la pierre qui vous choisit et pas vous qui la choisissez. Quelle insouciance ! L'achat d'une pierre n'est pas un acte anodin, tout particulièrement quand il s'agit de pratiquer des soins thérapeutiques et de garantir leur efficacité. Bien sûr, on a le droit de trouver qu'une pierre est jolie et de se dire que, de ce fait, elle va faire du bien. Mais est-ce bien suffisant pour pratiquer des soins ? Certainement pas. On a aussi le droit de mettre en œuvre son intuition pour acheter une pierre. Encore faut-il avoir une confiance sans faille en son intuition. Or, il me paraît vaniteux de choisir des pierres de soins de cette manière pour plus de précision. À mon sens, c'est le meilleur moyen de se tromper. En effet, la lithothérapie est non seulement tributaire d’un certain nombre de règles et de protocoles qu'il faut connaître, mais les différentes variantes des pierres que l'on trouve dans le commerce peuvent aussi nous induire en erreur. C'est pourquoi on doit choisir soigneusement les pierres que l'on désire acheter en vue de pratiquer une lithothérapie méthodique et efficace. Le but de ce livre est donc de vous permettre de faire des achats raisonnables en minimisant les risques d’erreurs. <h3>Biographie de l'auteur Reynald Boschiero</h3> Minéralogiste amateur depuis toujours, Reynald Georges Boschiero commence à s’intéresser aux propriétés thérapeutiques des pierres en 1981 après ses études en Doctorat de psychologie sociale. Dès 1995, il anime des séminaires de formation à la lithothérapie en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Plus d’un millier de stagiaires ont suivi ses cours. Partisan convaincu d’une collaboration constructive entre la médecine officielle et les thérapies alternatives, il reçoit un nombre croissant de médecins et de membres des professions médicales et paramédicales dans ses séminaires. C’est ainsi que s’ouvriront de nouvelles voies pour la santé de tous.