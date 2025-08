Ajax System Module de connexion d'alarme filaire Ajax MultiTransmitter Jeweller blanc

L'Ajax MultiTransmitter Jeweller est le module d'intégration conçu pour connecter jusqu'à 18 dispositifs filaires au système de sécurité sans fil Ajax. Compatible avec les contacts NF, NO, EOL, 2EOL et 3EOL (selon le firmware), il permet de moderniser les systèmes d'alarme existants, en apportant une gestion basée sur le cloud via l'appli Ajax avec des notifications en temps réel, des automatismes et des scénarios intelligents. Connecte jusqu'à 18 zones câblées au système Ajax Compatibilité des contacts : NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL (firmware ≥ 2.13) Gestion et surveillance des dispositifs via l'application Ajax. Prend en charge des dispositifs tels que : Barrières IR périmétriques - Capteurs de gaz, de fumée ou d'inondation - Thermostats, flotteurs, claviers et boutons. Scénarios d'automatisation pour des réponses automatiques aux menaces Transmission de données via le protocole Jeweller (jusqu'à 2 km en champ libre) Alimentation des dispositifs externes directement à partir du module Notifications push et automatisations programmées