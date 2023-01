La sonorisation de salle de réunion se révèle être un facteur incontournable de performance d’une entreprise. Par conséquent, il est important de réussir sa sonorisation. À cet effet, le choix du bon équipement est nécessaire.

Sonorisation de salle de réunion avec Micro et enceinte pour vos séminaires

En revanche, les marques dans le domaine de la sonorisation fusionnent avec des offres d’équipements très diversifiés. Cela ne facilite pas le choix, encore qu’il est question d’un domaine technique et pointu. Voilà pourquoi vous devez vous faire accompagner de professionnels de la sonorisation.

Voici nos conseils pour vous aider à réussir la sonorisation de salle de réunion avec Micro et enceinte pour vos séminaires.

Le bon équipement audio pour votre salle de réunion : comment le choisir ?

Équiper votre salle de réunion du bon équipement audio comme le recommande l’expert ID2SON fait incontestablement la différence lors de vos séminaires. Vos clients, vos salariés ou les utilisateurs peuvent être fiers de l’expérience satisfaisante que vous leur offrez. Surtout, cela consolide votre image de marque.

Sonorisation d’une petite salle de réunion

Même si vous avez une petite salle de réunion, sa sonorisation n’est pas à prendre à la légère. Des fois, l’intégration de petits haut-parleurs à l’écran peut faire l’affaire. Mais, dans certains cas, l’implémentation de haut-parleurs supplémentaires se révèle être nécessaire. Cela, en vue d’assurer un meilleur rendement au sein des salles de réunion plus ou moins grandes.

En général, une enceinte amplifiée (type sono portable) peut suffire à la lecture des différentes sources. Mais cela, dans une certaine mesure.

Le cas spécifique de conférence téléphonique

Si votre salle de réunion doit servir à des conférences téléphoniques, sa sonorisation doit alors inclure des fonctions spécifiques. Il n’est donc pas question de se contenter d’un simple haut-parleur. En ce qui concerne la technologie téléphonique, de multiples options sont possibles.

Les solutions les plus utilisées sont les haut-parleurs analogiques et VoIP. Ils sont souvent associés à des « pods » de haut-parleurs pour des salles et tables plus grandes, ou à des micros supplémentaires. Ces options peuvent également intégrer une fonctionnalité « connexion USB » pour recevoir des appels via un ordinateur portable par exemple.

Sonorisation d’une salle de réunion de taille moyenne à grande

De toute évidence, une enceinte type « sono portable » ne sera pas suffisante en ce qui concerne la sonorisation de grandes salles et tables de conférence. Dans ces cas, il est crucial de faire appel à des spécialistes de la sonorisation pour l’installation du système de diffusion.

En effet, dès lors que vos effectifs dépassent la taille d’une pièce ne permettant qu’à un petit nombre d’interagir, il est important de trouver la meilleure façon d’implémenter une solution audio adaptée à une grande salle et aux participants.

Les écrans intégrant des systèmes de haut-parleurs s’avèrent suffisants pour les audioconférences, présentations et vidéoconférences. Mais, la sonorisation peut également nécessiter dans certains cas la mise en place d’un système audio multicanal. Cela est faisable au travers de haut-parleurs muraux ou de haut-parleurs de plafond. Pour des raisons d’esthétique, les enceintes de plafond constituent une meilleure option.

D’un autre côté, pour intégrer des fonctionnalités de vidéoconférence ou simplement d’appel audio à un espace de réunion de taille plus importante, privilégiez :

Les haut-parleurs plafonniers ;

Et les enceintes de plafond.

En outre, si pour la même salle, il est déterminé un nombre maximum de participants autour d’une table, alors prévoyez une solution qui intègre des microphones fixes de façon permanente. Cela garantit une prise en charge appropriée des participants assis à cette table.

Sonorisation d’une salle de réunion polyvalente

Pour les grandes salles polyvalentes, il est capital de discuter avec votre professionnel du son des premières étapes de la conception audio. L’objectif est de s’assurer que la solution à envisager est celle qui convient réellement.

En général, la sonorisation d’une salle polyvalente met en avant le présentateur ou celui qui s’adresse au reste de la salle. Dans le cas où un podium serait prévu à cet effet, un microphone filaire soigneusement habillé avec un pupitre est ce qu’il faut.

L’importance de confier votre projet à un spécialiste de l’audio et du son

Quelle que soit la taille de salle de réunion dont vous disposez (une salle polyvalente, un grand espace de conférence, une salle de taille moyenne ou une petite salle), vous devez donc veiller à ce que la sonorisation soit claire et nette.

En effet, la défaillance d’un micro en plein milieu d’un discours, un son nasillard lors d’une annonce ou encore une superbe vidéo avec un mixage audio médiocre, voilà des situations parmi tant d’autres susceptibles de tourner à la catastrophe et de détériorer votre image.

Équiper votre salle de réunion d’une sonorisation professionnelle n’est donc point négociable. Que ce soit les micros, les enceintes, les accessoires ou l’ensemble du matériel audio, leur choix requiert une certaine expertise, dont vous ne disposez pas forcément.

Il est ainsi préconisé de confier votre projet à un professionnel de l’audio. Son appui est d’une nécessité indéniable. De plus, il peut vous accompagner dans le choix de la bonne musique, celle qui s’accorde parfaitement avec votre identité de marque.

Spécialiste de l’audio et du son, ID2SON jouit de la réputation d’offrir le meilleur équipement audio possible. Cela, en accompagnant et en conseillant ses clients dans la sélection et l’implémentation du bon matériel et de bons accessoires, et ce, aux meilleurs tarifs. Ainsi, vous pouvez compter sur les meilleures prestations sonores en vous confiant au bon professionnel.