Google Docs est l’un des outils de traitement de texte en ligne les plus populaires et pratiques disponibles sur le marché. Il offre aux utilisateurs la possibilité de créer, modifier et stocker des documents texte en ligne et d’accéder à ceux-ci depuis différents appareils. L’une des fonctionnalités souvent recherchées par les utilisateurs est celle de l’ajout d’une zone de texte. Dans cet article, nous expliquerons comment ajouter une zone de texte à un document Google Docs.

Pourquoi ajouter une zone de texte dans Google Docs ?

Une zone de texte est un outil pratique qui permet d’afficher du texte dans une forme précise et distincte. Elle peut être utilisée pour mettre en évidence des informations spécifiques ou simplement pour rendre votre document plus visuellement attrayant et organisé. En ajoutant une zone de texte, vous pouvez améliorer la mise en page de votre document, attirer l’attention des lecteurs sur des points importants et présenter vos idées de manière efficace.

Méthodes d’insertion d’une zone de texte dans Google Docs

Il existe trois méthodes principales pour insérer une zone de texte dans Google Docs :

Utiliser l’outil Dessin Utiliser une table Utiliser des applications tierces

1. Utiliser l’outil Dessin

L’outil Dessin est l’une des options les plus simples pour insérer une zone de texte dans Google Docs. Voici les étapes à suivre pour ajouter une zone de texte en utilisant l’outil Dessin :

Ouvrez votre document Google Docs dans lequel vous souhaitez insérer la zone de texte. Cliquez sur “Insertion” dans le menu principal, puis sélectionnez “Dessin”. Dans la fenêtre du dessin qui s’ouvre, cliquez sur l’icône de la zone de texte (un petit icône avec un grand T). Cliquez et faites glisser votre souris sur la zone de dessin pour créer la zone de texte désirée. Saisissez le texte dans la zone de texte. Vous pouvez également ajuster la taille, la police, la couleur et d’autres paramètres en utilisant les options d’édition de texte. Une fois que vous avez terminé la mise en forme de votre zone de texte, cliquez sur “Enregistrer et fermer” pour ajouter la zone de texte à votre document Google Docs. Note : Pour redimensionner, déplacer ou modifier la zone de texte après son ajout, double-cliquez sur la zone de texte pour revenir à l’interface de l’outil Dessin.

2. Utiliser une table

Utiliser une table peut être une autre option efficace pour ajouter une zone de texte dans Google Docs. Les étapes suivantes expliquent comment faire :

Dans votre document Google Docs, placez le curseur là où vous souhaitez insérer la zone de texte.

Cliquez sur “Table” dans le menu principal et choisissez l’option “Insérer un tableau”. Descendez votre souris pour surligner 1 cellule, puis cliquez sur cette cellule.

Vous allez voir apparaître une table avec une seule cellule. Tapez le texte que vous souhaitez inclure dans la zone de texte et adaptez les paramètres tels que la taille de la police, la couleur, l’alignement, etc.

Pour supprimer les bordures de la table, sélectionnez la cellule, puis cliquez avec le bouton droit et choisissez “Table Properties”. Dans l’option “Table Border”, sélectionnez “0 pt” comme épaisseur de ligne.

Maintenant, votre table ressemble à une zone de texte sans bordure que vous pouvez déplacer et formater à votre guise.

3. Utiliser des applications tierces

Il existe également un certain nombre d’applications tierces qui peuvent être utilisées pour ajouter rapidement et facilement des zones de texte à vos documents Google Docs. Voici quelques suggestions d’applications :

Google Drawings App : Cette application officielle de Google permet de créer des images, des textes et des formes similaires à celles disponibles dans l’outil Dessin. Vous pouvez ensuite copier et coller ces éléments directement dans votre document Google Docs.

Cette application officielle de Google permet de créer des images, des textes et des formes similaires à celles disponibles dans l’outil Dessin. Vous pouvez ensuite copier et coller ces éléments directement dans votre document Google Docs. Lucidchart Diagrams for Docs : Il s’agit d’une extension Google Docs très populaire qui vous permet de créer rapidement des organigrammes, des diagrammes, des schémas et des zones de texte, puis de les insérer dans votre document.

Il s’agit d’une extension Google Docs très populaire qui vous permet de créer rapidement des organigrammes, des diagrammes, des schémas et des zones de texte, puis de les insérer dans votre document. Draw.io Diagrams for Docs : Comme Lucidchart, cette application propose de nombreuses fonctionnalités pour créer des images vectorielles et des structures de texte avancées que vous pouvez ensuite insérer dans votre Google Docs.

Chacune de ces applications peut être ajoutée à Google Docs en accédant au menu “Add-ons” et en sélectionnant “Get Add-ons”. Il est toujours recommandé d’utiliser des add-ons et applications populaires et bien notés afin d’éviter les problèmes de compatibilité ou de sécurité.

Conclusion :

Ajouter une zone de texte dans un document Google Docs est un processus simple qui peut améliorer considérablement la présentation et l’organisation de vos documents. Quelle que soit la méthode choisie, le résultat sera une mise en évidence réussie des segments importants du texte et une apparence plus professionnelle.