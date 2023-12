L’explosion des bloqueurs de publicité suite à la répression de YouTube

Mesauda Gel Polish Chalet 259 Royal Suite ME by Mesauda 4.5ML

Gel polish ME by Mesauda n°259 Royal Suite La nouvelle Collection Chalet va vous réchauffer le coeur à l'arrivée de l'automne avec une ambiance cocooning. Cette édition de 6 vernis semi-permanents Me by Mesauda s'associe à tous vos looks avec des nuances de vert, de marron, de bleu et de rose pâle. Facile à appliquer Rapide à retirer en moins de 10 minutes Longue durée Collection Chalet : 257 Pine Tree 258 Mornin'Breeze 259 Royal Suite 260 Love & Lodge 261 Fireplace 262 Vin brûlé Application : Opacifier l'ongle naturel avec un polissoir. Éliminer la poussière produite et les pathogènes avec un carré de cellulose imbibé en ME Gel Remover. Appliquer le primer sans acide Easy-bond en le laissant sécher à l'air pendant 30 secondes. Appliquer une couche de base Easy-on base et polymériser dans une lampe UV pendant 2 minutes ou LED pendant 1 minute. Appliquer deux fines couches de la couleur Gel Polish désirée et polymériser en lampe UV pour 2 minutes ou en lampe LED pour 1 minute. Sceller avec le top coat Easy-off top et polymériser en lampe UV pour 2 minutes ou en lampe LED pour 1 minute. Éliminer la couche de dispersion avec ME Gel Cleanser. Précautions : Laisser hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Irritant pour la peau et les yeux. Peut causer une sensibilisation de la peau. En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion : ne pas provoquer le vomissement, mais consulter immédiatement un médecin et lui présenter le produit. Contenance : 4,5ml