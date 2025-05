Échelle de Corde D'évacuation de Feu Échelle de Sécurité Incendie Résistant aux Flammes avec 2 Mousquetons - 3 M

Fabriquée en utilisant uniquement du polyester et de la résine de la plus haute qualité afin de vous fournir une échelle de sécurité solide sur laquelle vous pouvez compter en cas d'urgence. Il se déploie en quelques secondes et ne nécessite aucun outil pour le configurer ou l'assembler. Mousqueton en acier inoxydable, donne plus de flexibilité et de sûreté à l’échelle de corde. Grâce à son design compact et léger, il peut facilement être emporté ou rangé sous votre lit, dans un placard ou accroché à une fenêtre sans prendre trop de place. L'échelle est également compatible pour le gymnase de la jungle, la combinaison de balançoire ou les arbres d'arrière-cour. Convient aux catastrophes, à l'évacuation, aux opérations de sauvetage....Remarque : les données sont toutes mesurées manuellement, veuillez autoriser une erreur de 1 à 3 cm, en raison de la différence de lumière et d'affichage, il y aura une certaine différence de couleur, l'objet réel reçu prévaudra.