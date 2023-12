Guide pour optimiser la vitesse et la qualité du streaming

Blackmagic Design Convertisseurs de signal/ ATEM STREAMING BRIDGE

Caractéristiques :- Convertisseur vidéo- Peut recevoir un flux H.264 à partir de n'importe quel ATEM Mini Pro et le reconvertir en vidéo SDI et HDMI et permet d'envoyer des vidéos à des endroits éloignés sur un réseau Ethernet local ou via Internet, voire au monde entier- Codecs H.264 avancés pour une meilleure qualité à des débits de données extrêmement faibles- Scénario de production possible : les diffuseurs et les blogueurs travaillent ensemble sur les émissions, créant des réseaux mondiaux de studios de diffusion à distance ATEM Mini Pro- Le convertisseur peut être facilement mis en place : Le logiciel ATEM Software Utility crée des fichiers d'installation qui peuvent être envoyés par e-mail aux Mini Pro Studios ATEM dans d'autres endroits- Le pont de streaming ATEM est idéal pour utiliser un ATEM Mini Pro comme studio de diffusion à distance- Entrées de référence SDI : 1x SDI 3G- Sorties vidéo SDI : 2x SDI 3G- Sorties audio SDI : 2 canaux intégrés dans le HD-SDI- Taux d'IDS : 1,5 G / 3 G- Entrée de référence : Black Burst et Tri-Sync- Ethernet : Ethernet prend en charge le 10/100/1000 BaseTMises à jour et configuration : 1x port USB de type C pour le contrôle et la mise à jour des logicielsNormes vidéo SDI : 1080p/23.98 ; 1080p/24 ; 1080p/25 ; 1080p/29.97 ; 1080p/30 ; 1080p/50 ; 1080p/59.94 ; 1080p/60 ; 1080i/50 ; 1080i/59.94 ; 1080i/60Normes vidéo HDMI : 1080p/23.98 ; 1080p/24 ; 1080p/25 ; 1080p/29.97 ; 1080p/30 ; 1080p/50 ; 1080p/59.94 ; 1080p/60- Conformité des IDS : SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425 Niveau A et niveau B- Fréquence d'échantillonnage vidéo SDI : 4:2:2- Fréquence d'échantillonnage audio SDI : taux d'échantillonnage vidéo standard de 48 kHz / 24 bits- Précision des couleurs SDI : 10 bits- Espace couleur SDI : YUV- Streaming : le pont de streaming ATEM prend en charge l'entrée vidéo diffusée via Ethernet avec un ATEM Mini Pro ou un ATEM Mini Pro ISO- Systèmes d'exploitation : Mac Mojave 10.14, Mac Catalina 10.15 ou supérieur / Windows 8.1 et 10, tous deux 64 bits- Consommation électrique : 6 Watt- Tension de fonctionnement : 6 - 30 V CC- Alimentation électrique universelle de 12V avec adaptateurs de prise adaptés à tous les pays- Dimensions : 134 x 92 x 23 mm- Poids : 230 g