OZAIA Lot de 2 appliques en métal à abat-jour orientable YILDO - D. 17 x H. 28 cm - Noir et cuivré

En forme de goutte d'eau, l'applique YILDO attire l'attention grâce à sa surface lisse qui réfléchit la lumière. Les bords du luminaire sont décorés d'un anneau de couleur cuivre, ce qui contraste joliement avec le noir. Orientez la lumière comme vous le souhaitez grâce à son abat-jour réglable ! Conseils déco: La lumière a un rôle essentiel qui structure, anime, révèle un lieu et permet de le mettre en scène. Il est donc important de trouver le bon équilibre entre le rôle utilitaire et la fonction décorative de la lampe que vous choisissez. Ainsi, si les murs de votre salon sont à dominante claire, ils réfléchiront la lumière ; inversement, s'ils sont de couleur foncée, ils l'absorberont. Pour compléter votre déco, n'hésitez pas à associer de produit avec les autres luminaires de la gamme YILDO.2 x Applique murale YILDOCaractéristiques Couleur (nuance) : Noir Matière : Métal Indice de protection : IP20 Fonctionne avec une ampoule E27 de 40W max, non fournie Comprend les instructions d'installation et l'appareil de connexionDimensions Longueur (cm) : 17 cm Hauteur : 28 cm Profondeur : 17 cm : Dimensions de l'abat-jour : 17 cmOZAIAHop ! Sautez à pieds joints dans une bulle d'inspiration pour votre intérieur en découvrant OZAIA, notre marque de déco ! OZAIA Inspiration & Decoration est une marque française de décoration d’intérieur. Notre volonté ? Vous offrir le meilleur rapport qualité/prix sur des objets de décoration variés (pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde !) Des luminaires aux tapis, en passant par les miroirs, les statues ou encore le linge de maison, la marque propose une large gamme de produits pour personnaliser et valoriser votre intérieur pour votre plus grand bonheur. OZAIA rassemble des objets décoratifs pour toutes vos envies et vos styles préférés pour contribuer à votre bien-être dans votre petit cocon !LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Lors de la livraison, il est conseillé de vérifier que le bon nombre de colis a été livré.Colis2 x Applique murale YILDO2 x Colis n°1 : Longueur 25 cm, Largeur 25 cm, Hauteur 25 cm, Poids 1 kg,