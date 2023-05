Quelles sont les principales différences entre la ToIP et la VoIP ?

ADDAC 216 Sum & Difference

ADDAC 216 Sum & Difference, Module Eurorack, Mixer pour signaux audio et CV, 2 sections indépendantes (A & B), 2 signaux peuvent être mixés, inversés et redressés par section, Contrôle de niveau bipolaire par entrée (X & Y), Contrôleur bipolaire d'amplitude et de décalage par sortie de section, 2 entrées (X & Y), sortie Master et sortie inversée par section, Sortie de mixage moyenne de A & B