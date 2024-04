Les smartphones modernes sont des outils incroyablement polyvalents et pratiques, mais il existe une fonctionnalité que beaucoup de propriétaires de téléphones apprécient particulièrement : la possibilité d’activer ou de désactiver la rotation automatique de l’écran. Cette option permet à votre écran de pivoter en mode paysage lorsque vous tournez votre téléphone horizontalement et revenir en mode portrait quand il est tenu verticalement. Dans cet article, nous examinerons comment gérer cette option sur un smartphone Google Pixel et ce qu’il faut savoir sur les paramètres associés.

Activer la rotation d’écran sur Google Pixel

Pour activer la rotation d’écran sur votre Google Pixel, voici les étapes à suivre :

Ouvrez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt du haut de l’écran vers le bas (vous pouvez le faire avec deux doigts pour afficher directement toutes les options). Recherchez l’icône Rotation automatique ou Rotation verrouillée. Appuyez dessus pour activer ou désactiver la rotation automatique de votre écran.

Note : L’option d’activer ou de désactiver la rotation automatique peut également être accessible en passant par les Paramètres de votre Google Pixel.

Paramètres liés à la rotation d’écran

D’autres options de personnalisation faisant partie des paramètres d’affichage, peuvent être liées à la rotation d’écran. En voici quelques-unes :

Luminosité adaptative : ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage.

ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage. Mode nuit : permet d’assombrir les couleurs de votre écran et d’appliquer un filtre chaude pour réduire la fatigue oculaire durant la nuit.

permet d’assombrir les couleurs de votre écran et d’appliquer un filtre chaude pour réduire la fatigue oculaire durant la nuit. Taille et police du texte : modifiez la taille et le style de la police pour une meilleure lisibilité sur votre smartphone.

Désactiver la rotation d’écran sur Google Pixel

Si vous préférez que l’écran ne pivote pas automatiquement lorsque vous tournez votre téléphone, vous pouvez désactiver cette option rapidement et facilement en suivant la même procédure ci-dessus. Lorsque la rotation automatique est désactivée, l’écran ne changera pas de mode portrait à paysage (ou vice versa) lorsque vous inclinez ou tenez l’appareil en position horizontale.

Raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir désactiver la rotation automatique

Bien que la rotation automatique soit pratique dans certaines situations, il y a des moments où elle peut être gênante voire inadaptée. Voici quelques exemples :

Lire ou regarder une vidéo au lit : si vous êtes allongé sur le côté, la rotation de l’écran peut vous empêcher de profiter confortablement de votre contenu.

Jouer à des jeux : certains jeux nécessitent que l’écran soit verrouillé en mode portrait ou paysage pour fonctionner correctement, et la rotation automatique risque de perturber l’expérience.

Prendre des photos ou des vidéos : lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo, vous pouvez préférer garder l’écran en mode portrait ou paysage, plutôt que de le changer constamment en fonction de l’angle de votre appareil.