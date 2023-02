Le découpage de vidéo est un travail assez récurrent et important dans le domaine du montage audiovisuel. Néanmoins, outre son utilité dans le monde professionnel, il est aussi utile aux simples amateurs pour exécuter des tâches variées.

Cette fonctionnalité pourrait par exemple servir à avoir des extraits pour concocter une belle vidéo souvenir. Découvrez ici comment découper une vidéo sous Windows 11 pour divers usages !

Découper une vidéo Windows 11 en utilisant l’éditeur de vidéo

La dernière version en date du système d’exploitation Windows permet de réaliser des découpages vidéo sans recourir à des applications d’origine extérieure. Ce processus est assez simple et il suffit généralement de respecter les étapes suivantes pour aboutir au résultat escompté.

En premier lieu, cliquez sur le bouton démarrer de Windows puis recherchez l’éditeur vidéo. Sélectionnez et ouvrez l’éditeur vidéo de l’OS Windows 11 qui s’affiche dans la liste. La seconde étape se déroule entièrement dans l’éditeur en question.

Elle consiste simplement à cliquer sur le bouton « Nouveau projet vidéo ». Une nouvelle page destinée à la création de vidéos vous apparaîtra. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous serez ensuite redirigé vers un ensemble de répertoires.

Choisissez celui dans lequel la vidéo que vous souhaitez découper se situe puis cliquez sur ladite vidéo. Elle s’ajoutera alors dans le répertoire du nouveau projet. Ensuite, faites glisser la vidéo sur la chronologie et cliquez sur le bouton prune.

Une nouvelle page apparaîtra avec la barre de progression de la vidéo située en dessous. À l’aide du curseur, sélectionnez la partie que vous souhaitez déduire de l’enregistrement et cliquez sur le bouton fait à la fin de la sélection. Il ne restera plus qu’à cliquer sur « Terminer la vidéo ».

Découper une vidéo Windows 11 en utilisant l’application Photos

L’application Photos peut également servir au découpage de vidéos sur Windows 11. Ici, il faut généralement sélectionner les parties à conserver puis cliquer sur quelques boutons.

Pour ce processus de découpage de vidéo sous Windows, ouvrez l’explorateur de fichiers et allez jusqu’au répertoire de la vidéo à découper. Faites un clic droit sur le fichier à traiter puis choisissez d’ouvrir avec l’application native Windows « Photos ».

Après l’ouverture de la vidéo dans l’application, au niveau de la barre supérieure, choisissez l’option découpage de la vidéo. Vous pourriez aussi vous servir du raccourci clavier « Ctrl » + « E » pour directement activer le mode découpage de vidéo.

Une nouvelle page intitulée « Découper la vidéo » s’ouvrira ensuite. Vous devez alors indiquer les points de début et de fin de la nouvelle vidéo que vous souhaitez avoir. En bas de l’écran, sur la barre de progression de la vidéo, faites glisser les curseurs pour couvrir la séquence à conserver.

Toutes les parties de la vidéo qui seront en dehors de l’intervalle délimité seront simplement omises au moment de la reconstitution du média. Une fois la sélection des parties à conserver terminée, cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » situé dans le coin supérieur droit.

Dans la fenêtre enregistrer sous, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker la nouvelle vidéo. Enfin, choisissez un nom différent pour enregistrer la nouvelle vidéo.

Applications pour découper des vidéos Windows 11

L’application Photos de Windows 11 n’est pas la seule capable d’aider à bien découper une vidéo sous Windows. En alternative, vous pouvez utiliser le logiciel VLC Média Player.

Il est assez efficace, mais il demeure moins pratique que les deux précédents pour retirer des séquences d’une vidéo. Avec VLC, la démarche est la suivante :

Définir l’emplacement du dossier d’enregistrement par défaut ;

Cliquer sur entrées/codecs : le répertoire des enregistrements ;

Définir le répertoire par défaut pour la découpe des vidéos ;

Aller à « Affichage > Contrôles avancés > Menu Relecture » et cliquez sur enregistrer ;

Relancer VLC et lire le fichier importé : arrêtez la lecture en appuyant sur le bouton rouge avant d’atteindre la partie que vous voulez conserver ;

Rechercher la vidéo éditée dans le dossier d’enregistrement configuré à l’étape 1.

Néanmoins, bien d’autres applications encore permettent de réaliser cette tâche. Vous pouvez essayer Wonder Share Filmora, Vidéo Proc, etc. En somme, choisissez un logiciel adapté et suivez la procédure indiquée pour découper la vidéo de votre choix sous Windows.