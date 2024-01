NextBase Dashcam 320 Xr Nextbase Caméra Avant + Arrière

Gardez une preuve en cas d'accident ou d'accrochage ! Les caméras embarquées s'installent sur le pare-brise, à l'intérieur de votre véhicule et vous permettent de filmer la route et d'enregistrer les images en continu sur une carte SD. Elles vous protège donc vous et votre véhicule, et vous donne la possibilité de prouver à votre assureur que vous n'êtes pas responsable en cas d'accident causé par un tiers.La dashcam NEXTBASE 320XR vous offre une protection vidéo complète contre tous types d impacts, de chocs et bosses, garé dans un parking ou en prenant la route. Enregistrez en Full HD 1080 60fps la route devant vous et Full HD 1080p 60fps derrière vous. L' écran HD IPS est clair et lumineux et mesure 2,5 pouces, soit 6.3 cm. Facile ! La caméra arrière se connecte à votre dashcam principale grâce à un câble type HDMI de 6,5 m fourni. Double affichage, avec la fonction Image dans l'image, affichez la vue arrière en plein écran et utilisez-la comme caméra de recul. L'angle de vision large qui permet de visualiser 4 voies de circulation à 140°. Le support pour voiture Click&Go Pro est fourni avec la dashcam et dispose de connecteurs d'alimentation magnétiques intégrés pour fixer et enlever votre DashCam facilement. Le système d'alimentation s'installe directement sur le support ce qui permet à votre caméra d'être sans fil. Le support adhésif se fixe sur votre pare-brise, et ne gênera pas votre conduite et la prise de vue. Une rotule permet de changer l'inclinaison de la caméra.Le mode Parking Intelligent s'active dès que votre voiture subit un choc causé par un véhicule tiers. La dashcam possède également un mode vision nocturne pour capturer tous les moments. Stockez vos enregistrements sur votre espace gratuit sur le Cloud mynextbase.com. Découvrez également les autres dashcam Nextbase, pensez aux accessoires NEXTBASE pour protéger votre caméra et/ou réaliser une installation fixe dans votre véhicule.