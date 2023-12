Android Auto mettra fin au support des anciennes versions d’Android : que faire pour continuer à utiliser l’application ?

ELICA plaque à induction avec hotte version recyclage NIKOLATESLA FIT 72 cm et KIT0167757 pour sortie à l'extérieur du socle

La Nikolatesla FIT Elica offre le maximum de flexibilité, dans sa version aspirante comme dans sa version filtrante, et résout ainsi tous les problèmes d'espace sans compromettre les performances de la hotte, la puissance et les dimensions de la zone de cuisson, même dans des meubles bas de 60 cm. Si l'aspiration n'est pas nécessaire, la surface de la plaque est continue ; pour l'activer, il suffit d'appuyer légèrement sur la partie centrale. La NikolaTesla FIT Elica régule par ailleurs automatiquement le niveau d'aspiration, en maintenant ainsi le parfait équilibre entre silence, puissance et efficacité énergétique, grâce à la technologie Autocapture. Les filtres à graisse et à charbon régénérable à très hautes performances peuvent être retirés par la partie supérieure sans aucun effort et il est de la même manière possible d'accéder à la partie interne pour nettoyer tout versement accidentel. Par ailleurs un robinet spécial est présent pour permettre l'évacuation de tout liquide versé, et garantir ainsi le maximum d'hygiène dans la cuisine.SYSTÈME D'ASPIRATIONDimensions: 72x51,5x24,5 cmVersion filtranteVerre noir Commandes à curseur direct 3V + 2I Débit intensif 620 m3/hVitesse d'aspiration 5,1 m/sNiveau sonore 57 dB (A)Absorption totale 160 WClasse énergétique AFiltre à graisse en aluminium inclusTABLE DE CUISSON A INDUCTION:Touch Control 9S+BAbsorption 7,2 KWPower Limitation: 3,1 - 4,5 kWNombre de zones 4: 200x180 mm - 2,1/3,0 kW, 200x180 mm - 1,6/1,85 kW, Ø200 mm - 2,3/3,0 kW, Ø160 mm - 1,2/1,4 kWZone Bridge: 1TIMERTEMPORAIRE D'OEUFSVerrouillage de l'enfant et activation sûreINDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLECHAUFFAGE AUTOMATIQUESECURITE FERMEZ KIT0167757: avec ce kit, vous pouvez convertir et installer le produit en mode filtrage en acheminant l'air purifié jusqu'à ce qu'il sorte du socle lui-même à l'aide d'un tuyau spécial en forme d'entonnoir qui se termine par un profil esthétique pour finir le trou de ventilation.Instructions de montage Elica Nikolatesla Fit