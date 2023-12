Économie et Technologie : Créez un système embarqué High-Tech avec Android Auto et une vieille tablette

Transformez une vieille tablette Android en système embarqué et Réinventer son expérience de conduite

Envie d’intégrer un système moderne et performant dans votre véhicule sans changer de voiture ou entreprendre des travaux ? C’est tout à fait possible, et cela ne vous coûtera pas plus de cinq euros au mieux. La plupart des voitures sont équipées du strict minimum en matière de système embarqué : une radio avec Bluetooth, et parfois un GPS intégré obsolète que vous n’utilisez jamais.

Comme beaucoup de gens, vous vous contentez de connecter votre smartphone via Bluetooth à votre véhicule pour profiter de la musique et éventuellement des appels mains libres. Il existe plusieurs alternatives pour améliorer l’expérience utilisateur de votre système embarqué, mais aujourd’hui nous allons vous montrer comment transformer une ancienne tablette Android en système Android Auto pour seulement quelques euros.

Étape 1 : Téléchargez les applications nécessaires

Pour convertir votre vieille tablette Android en écran Android Auto, vous devrez télécharger l’application « Headunit Reloaded » depuis le Google Play Store. Cette application est vendue pour moins de cinq euros et est régulièrement mise à jour par son développeur. Si vous prévoyez d’utiliser Android Auto en mode filaire, en connectant un câble USB entre votre smartphone et votre tablette Android Auto, passez directement à l’étape suivante.

Dans le cas contraire, il vous faudra également télécharger l’application gratuite « Android Auto Wi-Fi Edentifier ». Cette application permet de contourner certaines limitations imposées récemment par Google dans le SDK Android, empêchant la connexion automatique de votre smartphone à votre tablette via Wi-Fi.

Étape 2 : Installez un support pour tablette dans votre voiture

Choisissez un support de tablette spécifiquement conçu pour les voitures, disponible dans la plupart des magasins d’électronique ou en ligne.

Placez le support dans un endroit facilement accessible pendant que vous conduisez, comme sur votre tableau de bord ou près de la console centrale.

Assurez-vous que le support ne bloque pas votre vision ni l’accès aux commandes importantes du véhicule.

N’oubliez pas que l’utilisation d’une tablette au volant peut être source de distractions. Assurez-vous d’utiliser votre dispositif Android Auto de manière responsable et sécuritaire..

Étape 3 : Connectez votre smartphone à la tablette

Une fois les applications requises installées sur votre tablette et celle-ci solidement fixée à son support, il est temps de connecter votre smartphone à la tablette :

Ouvrez l’application « Android Auto Wi-Fi Edentifier » sur votre smartphone. Suivez les instructions pour configurer une connexion Wi-Fi entre votre smartphone et la tablette. Vérifiez que la connexion est fonctionnelle en utilisant l’application « Headunit Reloaded » sur votre tablette.

Etape 4 : Configurez et personnalisez Android Auto sur votre tablette

Lancez l’application « Headunit Reloaded » sur votre tablette et accordez toutes les autorisations demandées par l’application. Avant que la page principale de l’application ne s’affiche, celle-ci vous demandera une autre autorisation : désactiver la superposition d’écran. Cette permission est nécessaire pour que l’application reste affichée à l’écran lors des appels entrants. Il se peut que l’interface Android Auto ne soit pas correctement affichée et que les icônes soient trop grandes, par exemple. Pour rendre l’interface lisible et utilisable, réduisez la résolution :

Quittez l’application et maintenez le bouton enfoncé pour afficher les informations de l’application. Choisissez « Forcer l’arrêt ».

Ouvrez « Headunit Reloaded » à nouveau, allez dans Paramètres, puis Graphiques, et modifiez les paramètres de résolution.

Bonus : Utilisez votre nouvelle solution Android Auto en toute sécurité

Maintenant que votre tablette est transformée en système Android Auto, prenez le temps de découvrir ses fonctionnalités et adaptez-vous aux commandes pendant que vous êtes garé. Familiarisez-vous avec l’interface et configurez vos applications préférées (musique, navigation, etc.) pour minimiser les distractions durant la conduite. Voilà ! Vous avez réussi à transformer une vieille tablette Android en un système embarqué moderne pour moins de 5 euros. Profitez des avantages d’Android Auto sans avoir à changer de voiture ni à dépenser des centaines d’euros.