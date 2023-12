Smartwatch Élégante comme cadeau de Noël : La montre connectée alliant élégance, santé et technologie

Phoenix Technologies 9 Axis Smartwatch Noir Noir One Size unisex

La montre Phoenix Technologies vous permet de suivre votre activité sportive : distance, pas, calories, distance, etc. De plus, elle enregistre également votre fréquence cardiaque pour avoir un meilleur contrôle de votre cœur pendant que vous faites du sport. Grâce à ses modes pré-conçus et à son GPS intégré, il vous sera plus facile de suivre vos activités de course à pied, de vélo, de randonnée et de course en salle.En utilisant l`APP, vous pourrez visualiser vos itinéraires visuellement sur une carte, où vous verrez des rues ou des endroits détaillés où vous êtes passé et surtout, lorsque vous avez un module GPS, vous n`avez pas besoin de prendre votre téléphone avec vous, toutes les informations sur le parcours seront stockées par votre montre. Mais ce n`est pas seulement une montre pour contrôler votre activité sportive, mais grâce à sa connexion bluetooth elle deviendra votre meilleure alliée pour recevoir les notifications de vos messages et applis, voir qui vous appelle, etc.Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez également utiliser l`APP pour définir des rappels, des alarmes ou vérifier vos heures de sommeil. Il convient de mentionner sa protection IP68, étanche jusqu`à 1 mètre, vous n`aurez donc pas à vous soucier de l`humidité, que rien ne vous arrêtera. Il dispose d`un écran LCD couleur IPS de 1,3 240*240 pixels, permettant d`afficher les informations de manière claire et facile à lire.Vous pourrez régler des paramètres tels que la luminosité et la durée d`allumage de l`écran, ainsi que la fonction d`allumage de l`écran lorsque vous levez le bras. Montre pratique, elle est accompagnée d`une batterie de 460mAh pour que vous puissiez profiter de ses fonctions sans avoir à penser à la recharger tous les jours. D`une durée pouvant aller jusqu`à 10 jours, EQUO sera votre meilleur allié. Votre montre EQUO comprend également un bracelet.Design : La Smartwatch a un design sportif et plusieurs sphères intégrées pour s`adapter à toutes les occasions, des sportives aux plus traditionnelles. Avec un grand écran de 1,3, vous pouvez voir clairement les données sportives et les messages affichés sur la montre. Vous pouvez régler la luminosité de l`horloge en fonction de chaque situation, afin de bien la voir de jour comme de nuit, à l`extérieur ou à l`intérieur.Modes sportifs : Votre Smartwatch propose 5 types de sports différents : course à pied, course sur tapis roulant, marche, vélo et randonnée. Il dispose d`un podomètre, d`un accéléromètre et d`un positionnement GPS pour suivre avec précision le mouvement. En utilisant l`APP, vous pourrez visualiser vos itinéraires sur une carte, où vous verrez en détail où vous êtes passé et surtout, en ayant un module GPS, vous n`avez pas besoin de prendre votre téléphone avec vous, toutes les informations seront stocké par votre montre.Notifications d`applications et d`appels : recevez des notifications d`appels, de messages SMS ou d`applications telles que WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, Skype, des...