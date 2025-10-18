Spotify se lance dans l’univers de la télévision avec une chaîne exclusive sur les Smart TV Samsung

Le paysage du streaming musical s’enrichit d’un nouvel acteur sur le petit écran : Spotify inaugure sa toute première chaîne de télévision. Marquant un tournant stratégique, la plateforme suédoise étend son influence au marché de la vidéo avec le lancement de “The Ringer TV”, une chaîne pensée pour les amateurs de musique et de podcasts, mais proposée uniquement sur certains appareils connectés. Cette initiative s’inscrit dans la tendance actuelle qui voit les géants du numérique diversifier leurs offres pour maintenir leur leadership face à une concurrence toujours plus vive.
Table des matières
- 1 Une entrée remarquée dans l’univers de la télévision connectée
- 2 Un service réservé aux utilisateurs de Smart TV Samsung
- 3 Les contenus de The Ringer TV : podcasts vidéo à l’honneur
- 4 Une stratégie de diversification sur un marché concurrentiel
- 5 Quelles perspectives pour l’avenir des contenus sur téléviseur ?
- 6 Questions fréquentes sur la chaîne TV de Spotify
- 7 Sources
Une entrée remarquée dans l’univers de la télévision connectée
Spotify, principalement reconnu pour ses services de streaming musical, franchit aujourd’hui une nouvelle étape. L’arrivée de “The Ringer TV” confirme sa volonté de peser sur plusieurs fronts à l’ère des médias numériques. L’entreprise rejoint ainsi d’autres grandes plateformes qui investissent le secteur de la télévision connectée, cherchant à capter un public de plus en plus friand de contenus accessibles sur tous types d’écrans, y compris le téléviseur.
Le modèle choisi s’inspire des chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), qui proposent du contenu gratuit financé par la publicité, sans abonnement requis. La chaîne Spotify, lancée grâce à un partenariat avec Samsung, entend séduire à la fois les auditeurs fidèles de la plateforme et de nouveaux téléspectateurs amateurs de contenus audio et vidéo, en particulier via l’offre Samsung TV Plus.
Un service réservé aux utilisateurs de Smart TV Samsung
Le lancement de “The Ringer TV” se concentre pour l’instant exclusivement sur un parc précis : seules les Smart TV Samsung équipées de l’application Samsung TV Plus peuvent accéder à la chaîne. Cette exclusivité s’explique par le partenariat noué entre Spotify et le fabricant sud-coréen, renforçant ainsi l’attractivité des téléviseurs Samsung sur le segment des services connectés.
Cette restriction d’accès distingue cette première chaîne Spotify de beaucoup d’autres initiatives similaires qui visent une disponibilité multisupport. Les utilisateurs d’autres marques devront patienter, aucune annonce officielle n’ayant encore précisé la date d’élargissement du service à d’autres constructeurs ou à d’autres plateformes de télévision connectée.
- Disponibilité exclusive sur Samsung TV Plus
- Accès gratuit et sans inscription
- Diffusion continue de 24 heures sur 24
- Priorité donnée aux contenus podcasts vidéo
Les contenus de The Ringer TV : podcasts vidéo à l’honneur
La programmation de “The Ringer TV” met l’accent sur une sélection de podcasts vidéo issus du réseau The Ringer, propriété de Spotify depuis son rachat en 2020. Les téléspectateurs peuvent ainsi retrouver en images les émissions populaires qui ont fait la renommée de ce média spécialisé : discussions sportives, analyses culturelles, entretiens autour de l’actualité musicale ou portraits de personnalités.
Ce choix éditorial permet à Spotify de capitaliser sur ses points forts, tout en explorant de nouveaux formats. L’adaptation des podcasts en version télévisuelle devient un axe fort de différenciation qui répond à l’appétit croissant du public pour des contenus hybrides, mêlant son et image sans contraindre à des abonnements supplémentaires.
|Thématique
|Type de contenu
|Fréquence de diffusion
|Sport
|Débats, analyses, reportages
|Quotidienne
|Musique
|Portraits, interviews, playlists filmées
|Hebdomadaire
|Cinéma et pop culture
|Discussions, dossiers spéciaux
|Hebdomadaire
|Actualité générale
|Revue de presse, analyses
|Quotidienne
Une stratégie de diversification sur un marché concurrentiel
La multiplication des plateformes de streaming, qu’elles soient musicales, audiovisuelles ou mixtes, oblige chaque acteur à innover pour ne pas perdre l’attention des utilisateurs. En s’implantant sur le créneau des chaînes TV numériques, Spotify entend prolonger le parcours de ses abonnés sur des supports plus variés, l’objectif étant à la fois de fidéliser et d’attirer une audience diversifiée.
Cette expansion correspond à une logique industrielle plus large : proposer davantage que de la musique en ligne, afin de demeurer incontournable au sein des habitudes multimédia, alors que les frontières entre musique, vidéo et télévision deviennent de plus en plus perméables.
Quelles perspectives pour l’avenir des contenus sur téléviseur ?
Avec The Ringer TV, Spotify teste un nouveau terrain afin d’évaluer le potentiel du format FAST pour ses propres activités. La chaîne représente une première étape, avec un contenu centré sur le podcast vidéo. Selon l’accueil réservé à cette nouveauté, Spotify pourrait par la suite étoffer l’offre, voire élargir la distribution au-delà de l’écosystème Samsung.
Le marché des téléviseurs connectés est en pleine évolution, chaque opérateur rivalisant d’ingéniosité pour se démarquer. Pour l’instant, Spotify privilégie une approche prudente : s’appuyer sur un contenu déjà populaire pour explorer la consommation télévisuelle, tout en observant l’évolution des usages et des retours utilisateurs avant d’envisager une expansion plus large.
Questions fréquentes sur la chaîne TV de Spotify
Qui peut accéder à la chaîne TV Spotify ?
- Accès réservé aux propriétaires de Smart TV Samsung
- Gratuité et absence d’abonnement requis
Quel type de contenu est diffusé sur The Ringer TV ?
|Thématique
|Format
|Sport
|Débats, émissions vidéo
|Culture
|Interviews, dossiers filmés
|Musique
|Playlists commentées
La chaîne est-elle payante ?
- Pas de frais ni inscription requise
- Présence de publicités pour financer la chaîne
Spotify prévoit-il d’étendre ce service à d’autres appareils ?
- Lancement initial restreint à Samsung TV Plus
- Futures annonces possibles concernant d’autres supports
