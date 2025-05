4.9/5 - (86 votes)

Si vous cherchez à recueillir des avis ou des informations de manière efficace et interactive, les outils en ligne comme Google Forms peuvent s’avérer précieux. Que ce soit pour une enquête de satisfaction client, un questionnaire d’évaluation ou un simple quiz, Google Forms offre une solution pratique et facile à utiliser.

Préparation avant la création du formulaire

Avant de se lancer dans la création de votre sondage interactif, il est essentiel de bien définir vos objectifs. Pourquoi avez-vous besoin de ce questionnaire ? Quels types de questions voulez-vous poser ? Répondre à ces questions vous aidera à structurer votre formulaire de manière cohérente.

Prenez également le temps de réfléchir à votre public cible. Savoir qui va répondre à votre sondage vous permettra de formuler des questions plus pertinentes et compréhensibles. Une préparation adéquate facilitera grandement la création de votre formulaire.

Création du formulaire dans Google Forms

Accéder à Google Forms

Pour commencer, rendez-vous sur Google Forms. Si vous avez déjà un compte Google, utilisez-le pour vous connecter. Sinon, créez-en un gratuitement. Une fois connecté, cliquez sur “Blank” pour créer un nouveau formulaire vierge ou sélectionnez l’un des modèles proposés selon votre besoin.

Créer un compte Google est rapide et simple, et cela vous donnera accès à une multitude d’outils en ligne pratiques en plus de Google Forms.

Configurer les paramètres généraux

La première chose à faire est de configurer les paramètres généraux de votre formulaire. Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit. Ici, vous pouvez activer ou désactiver certaines options comme la collecte des adresses e-mail et l’envoi d’une réponse automatique aux participants. C’est également ici que vous pouvez permettre aux répondants de modifier leurs réponses après leur soumission.

Ensuite, allez dans l’onglet “Présentation” pour personnaliser le message de confirmation que verront les répondants après avoir complété le sondage. C’est une bonne occasion pour remercier les participants et leur donner une idée de ce qu’il adviendra des données collectées.

Ajouter et personnaliser les questions

Google Forms propose différents types de questions : texte, cases à cocher, choix multiples, menus déroulants, échelle linéaire, etc. Commencez par cliquer sur le bouton “+” pour ajouter une nouvelle question. À partir de là, choisissez le type de question le plus adapté à chaque information que vous souhaitez recueillir.

Texte court : Idéal pour des réponses brèves telles que le nom ou l’adresse e-mail.

Idéal pour des réponses brèves telles que le nom ou l’adresse e-mail. Paragraphe : Utilisé pour des réponses plus détaillées.

Utilisé pour des réponses plus détaillées. Choix multiples : Permet aux répondants de choisir une seule option parmi plusieurs.

Permet aux répondants de choisir une seule option parmi plusieurs. Cases à cocher : Les répondants peuvent sélectionner plusieurs options.

Les répondants peuvent sélectionner plusieurs options. Menu déroulant : À utiliser si vous avez une longue liste d’options.

À utiliser si vous avez une longue liste d’options. Échelle linéaire : Utile pour mesurer un niveau de satisfaction ou d’accord.

Pensez aussi à rendre certaines questions obligatoires en activant l’option correspondante, afin de garantir que vous obtiendrez toutes les informations nécessaires.

Personnalisation et mise en forme

Adapter le thème et la présentation

Une fois vos questions prêtes, il est temps de personnaliser l’apparence de votre formulaire. Cliquez sur l’icône de palette dans le coin supérieur droit pour accéder aux options de personnalisation. Vous pouvez changer la couleur de fond, ajouter une image d’en-tête et même sélectionner un style de police différent.

Un formulaire visuellement attractif rendra votre sondage plus engageant et augmentera probablement le taux de réponse. Choisissez des couleurs et des images qui reflètent le sujet ou la tonalité de votre questionnaire.

Organiser les questions en sections

Pour rendre votre sondage plus lisible et moins intimidant, divisez-le en sections. Cela permet au répondant de naviguer plus facilement et de ne pas être submergé par une longue liste de questions. Pour ajouter une section, cliquez sur l’icône à deux rectangles superposés dans le menu latéral droit.

Les sections permettent non seulement de mieux organiser le contenu, mais aussi de conditionner certaines questions en fonction des réponses précédentes. Par exemple, si une personne répond “oui” à une question particulière, vous pouvez la diriger automatiquement vers une section spécifique.

Logiciels externes pour améliorer votre sondage

Ajouter des plugins et scripts

Bien que Google Forms soit assez complet en soi, vous pouvez encore enrichir vos formulaires en utilisant des plugins et des scripts externes. Des scripts Google Apps peuvent automatiser certains processus comme l’envoi d’e-mails personnalisés. Cherchez dans la bibliothèque de plugins Google Workspace Marketplace pour trouver des solutions adaptées à vos besoins.

Ces outils supplémentaires peuvent transformer un sondage basique en une enquête beaucoup plus sophistiquée et interactive. Assurez-vous cependant de respecter les règles de confidentialité et de sécurité lorsque vous intégrez des logiciels externes.

Annoncer et partager le sondage

Une fois votre formulaire finalisé, vous devrez le partager avec votre audience. Cliquez sur le bouton “Envoyer” en haut à droite. Vous pouvez envoyer votre sondage par e-mail, copier le lien direct ou intégrer le formulaire directement sur votre site web grâce au code HTML fourni.

Réfléchissez à la meilleure manière de toucher vos participants potentiels, que ce soit via les réseaux sociaux, une newsletter ou des campagnes marketing spécifiques. Plus vous adaptez la diffusion à votre audience, plus vous aurez de chances de recueillir des réponses.

Analyse des résultats

Visualiser les réponses

L’un des grands avantages de Google Forms, c’est la facilité avec laquelle vous pouvez analyser les résultats. Rendez-vous dans l’onglet “Réponses” où vous verrez un résumé graphique des données reçues. Ces graphiques sont générés automatiquement et offrent une vue d’ensemble immédiate.

Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez exporter les données vers Google Sheets. Cette intégration fluide permet de manipuler et visualiser les résultats de manière plus détaillée, notamment grâce aux nombreuses fonctionnalités offertes par Google Sheets.

Tirer parti des insights obtenus

Après avoir recueilli et analysé les résultats, il est important de tirer des conclusions concrètes. Quelles tendances ressortent ? Y a-t-il des points communs ou des divergences notables dans les réponses ? Utilisez ces insights pour informer vos décisions futures, que ce soit pour améliorer un produit, ajuster une stratégie marketing ou mieux comprendre votre public.

N’hésitez pas à partager les résultats pertinents avec les parties prenantes intéressées, tout en respectant les règles de confidentialité que vous avez définies lors de la création du sondage.