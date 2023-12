Screen Distance : IOS 17 révèle son astuce anti-fatigue oculaire ! Votre iphone vous protège avec son astuce anti-fatigue oculaire

De nos jours, les smartphones et les tablettes font partie intégrante de notre quotidien. Cependant, l’utilisation excessive de ces écrans peut entraîner une fatigue oculaire ou même provoquer des problèmes de vision.

Afin de minimiser ces risques, Apple a introduit une fonctionnalité peu connue nommée Screen Distance dans sa dernière version d’iOS 17. Dans cet article, nous allons explorer cette fonctionnalité pratique pour protéger vos yeux tout en profitant de votre iPhone ou iPad.

Qu’est-ce que Screen Distance ?

Lancée en septembre 2023, Screen Distance est un nouvel ajout à l’ensemble des fonctionnalités offertes par iOS 17. Cette fonction permet aux utilisateurs de l’iPhone et de l’iPad d’être avertis lorsqu’ils tiennent leur appareil trop près de leur visage. Selon Apple, cela peut aider à réduire les chances de développer la myopie due à une utilisation intensive du téléphone chaque jour.

Comment activer Screen Distance sur votre iPhone ou iPad ?

Ouvrez les paramètres de votre appareil (Settings)

Sélectionnez Temps d’écran (Screen Time)

Appuyez sur Distance de l’écran (Screen Distance)

Une fois cette fonction activée, vous recevrez un message d’avertissement : « L’iPhone/iPad est peut-être trop près » chaque fois que vous passerez un certain temps avec votre appareil trop proche de votre visage.

Augmentez la protection de vos yeux grâce au mode Night Shift

Outre l’utilisation de Screen Distance pour surveiller la distance entre votre visage et l’écran, il est également recommandé d’ajuster la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage environnantes. Si vous utilisez votre téléphone dans l’obscurité avant de dormir, pensez à activer le mode Night Shift sur votre iPhone.

Qu’est-ce que le mode Night Shift ?

Le mode Night Shift est une fonctionnalité intégrée à iOS qui permet d’ajuster les couleurs de l’écran de votre appareil selon l’heure et la lumière ambiante. Grâce à cette fonction, votre écran adoptera une teinte plus chaude et moins agressive pour les yeux lorsque vous utilisez votre iPhone ou iPad tard le soir ou dans le noir.

Autres conseils pour protéger vos yeux et réduire la fatigue oculaire

Voici quelques conseils supplémentaires pour préserver vos yeux lors de l’utilisation d’appareils électroniques :

Faites des pauses régulières : Laissez vos yeux se reposer pendant quelques minutes toutes les heures environ. Regardez autre chose que l’écran pour varier les distances de travail de vos yeux.

Laissez vos yeux se reposer pendant quelques minutes toutes les heures environ. Regardez autre chose que l’écran pour varier les distances de travail de vos yeux. Ajustez la taille du texte : Augmenter la taille de la police peut aider à réduire la tension oculaire due à la lecture sur un écran de petite taille.

Augmenter la taille de la police peut aider à réduire la tension oculaire due à la lecture sur un écran de petite taille. Choisissez des couleurs appropriées : Les couleurs vives et les contrastes élevés peuvent fatiguer les yeux. Optez pour des nuances plus douces et des contrastes réduits si possible.

Les couleurs vives et les contrastes élevés peuvent fatiguer les yeux. Optez pour des nuances plus douces et des contrastes réduits si possible. Maintenez une posture correcte : Veillez à vous asseoir confortablement avec une bonne posture lorsque vous utilisez votre appareil afin d’éviter de fatiguer vos yeux en regardant l’écran de manière inappropriée.

La fonctionnalité Screen Distance offerte par iOS 17 est un excellent moyen de veiller à protéger vos yeux des méfaits liés à l’utilisation excessive des écrans. Pensez également à appliquer les autres conseils mentionnés dans cet article pour préserver au mieux votre vision. N’oubliez pas qu’une utilisation responsable et modérée de vos gadgets électroniques est la clé pour profiter de toutes leurs fonctionnalités sans compromettre votre santé oculaire.