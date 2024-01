Acer PC Portable Aspire A315-24P-R0C5 15,6'' Full HD - AMD Ryzen 5 - 16 Go RAM - 1 To SSD

Choisissez l'Aspire 3 prêt à l'emploi avec les derniers processeurs AMD Ryzen™ série 7000 conçus pour le multitâche et la productivité. Grâce à sa simplicité d'utilisation, cet ordinateur portable familial est toujours prêt à vous suivre. Performances prêtes à l'emploi L'Aspire 3 est prêt à l'emploi avec les derniers processeurs AMD Ryzen™ série 7000 et les graphiques Radeon™. Idéal pour toute la famille, il est axé sur les performances et la productivité. Parfait pour optimiser le travail, les études ou les divertissements. Qualités thermiques améliorés Avec une augmentation de 78 % de la surface du ventilateur, profitez d'un système thermique amélioré et d'une capacité thermique supplémentaire de 17 %. Pour des sessions de travail plus longues et plus efficaces sans connexion. Un design bien pensé Avec son capot sophistiqué en métal disponible dans de nouvelles couleurs vives, l'Aspire 3 est plus léger (1,6 kg) et plus fin (18,9 mm) que jamais. Une batterie longue durée permet à la famille d'en faire plus entre deux charges. L'écran L'écran FHD 1080p est idéal pour la navigation sur le Web et le streaming de vidéos, pour des images nettes et détaillées. Et avec Acer BlueLightShield™, réduisez les niveaux d'exposition à la lumière bleue pour vous et vos proches. Connectivité Connectez ou chargez vos appareils les plus récents sur le port USB Type-C complet. En outre, les technologies Wi-Fi 6 et HDMI 2.1 améliorent la productivité et les fonctionnalités de toute la famille.