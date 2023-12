Qualcomm dévoile sa vision du smartphone du futur basé sur l’intelligence artificielle

Au cours du Snapdragon Summit 2023, Qualcomm a présenté plusieurs cas d’utilisation de l’IA pilotée directement par ses puces Snapdragon intégrées dans les smartphones et ordinateurs. Le géant américain prépare le terrain pour une révolution de nos interactions avec nos appareils mobiles grâce à l’IA générative.

Les nouveaux SoC Snapdragon permettent une IA embarquée

Durant l’événement Snapdragon Summit 2023, Qualcom a annoncé deux nouvelles puces qui permettront de faciliter l’intégration de modèles d’IA au sein des smartphones Android et des ordinateurs Windows. Par exemple, le Snapdragon 8 Gen 3 est nativement compatible avec une vingtaine de modèles d’IA différents.

L’IA n’a plus besoin de connexion internet

L’une des principales avancées apportées par ces puces Snapdragon est que l’IA ne nécessite désormais plus de connexion internet pour fonctionner. D’autre part, ces technologies permettent aux constructeurs de ne plus avoir à investir dans des infrastructures massives composées de puces coûteuses dotées d’une grande puissance de calcul. En s’appuyant sur la puissance du SoC, l’IA peut utiliser les données des utilisateurs pour personnaliser ses réponses sans compromettre leur vie privée.

La nouvelle approche « AI ON DEVICE » permet aux modèles d’IA de calibrer leurs réponses en fonction des préférences, des activités ou du profil de l’utilisateur. Les nouveaux processeurs Snapdragon préfigurent ainsi un bouleversement majeur dans la façon dont nous interagissons avec nos smartphones.

Une nouvelle expérience utilisateur centrée sur un assistant personnel

Lors du Snapdragon Summit, Qualcomm a présenté plusieurs exemples concrets de la manière dont il sera possible de communiquer avec les téléphones mobiles du futur grâce à la génération d’IA embarquée.

• Les appels audio : L’IA pourra détecter et mettre en avant la proposition la plus adaptée aux besoins et au budget des utilisateurs lors d’appels téléphoniques.

• La communication avec l’IA : Les usagers auront accès à une boîte de dialogue similaire à ChatGPT, Google Bard ou Claude pour échanger avec l’intelligence artificielle intégrée à la puce.

• La création d’images : Grâce au générateur d’image intégré, le smartphone sera capable de créer l’image que l’utilisateur a en tête à partir de simples demandes textuelles.

• La retouche assistée par IA : Cette technologie permettra également de retoucher facilement les photos prises avec le smartphone.

Toutes les fonctionnalités actuelles des smartphones, telles que la téléphonie, la caméra, le dictaphone et les réseaux sociaux, seront accessibles à la demande en communiquant simplement avec l’IA générative. Dans cette vision technologique utopique de Qualcomm, tout passe désormais par l’IA générative.

L’intégration de modèles d’IA par les constructeurs

Au cours du sommet, Xiaomi a ainsi annoncé l’intégration de son propre modèle linguistique, appelé [model name], dans son nouveau smartphone haut de gamme Magic6.

Qualcomm compare la révolution à venir à celle des applications au début de l’ère des smartphones. Dans le futur décrit par l’entreprise américaine, les applications iOS ou Android disparaîtront pour laisser place aux IA génératives qui deviendront le nouveau portail d’interaction mobile.

Les applications remplacées par des chatbots alimentés par des modèles d’IA

Les applications actuelles pourraient être remplacées par des « plugins » intégrés directement dans l’intelligence artificielle des smartphones, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder aux services via un chatbot. L’IA générative deviendrait alors le socle d’interaction pour toutes ces fonctionnalités.

Voici à quoi ressemble le smartphone du futur selon Qualcomm : une expérience utilisateur entièrement repensée autour de la communication avec l’intelligence artificielle embarquée, offrant ainsi une personnalisation et une fluidité inégalées.