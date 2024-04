Google Docs est une application Web de traitement de texte puissante qui devient de plus en plus populaire en raison de sa facilité d’utilisation, de son accessibilité et de ses nombreuses fonctionnalités. L’une des préoccupations courantes des utilisateurs est de savoir comment ajuster les marges dans leurs documents. Dans cet article, nous vous expliquerons étape par étape, comment changer les marges dans Google Docs.

Accéder aux paramètres de mise en page

Pour commencer à modifier les marges dans votre document, ouvrez-le tout d’abord via Google Drive ou en accédant directement à Google Docs. Une fois le document ouvert, suivez ces étapes simples :

Cliquez sur l’onglet “Fichier” située en haut à gauche de la barre de menu. Dans le menu déroulant, sélectionnez “Mise en Page…” pour ouvrir la fenêtre de paramètres de mise en page.

Modifier les marges à partir de la fenêtre “Mise en Page”

Dans cette fenêtre, vous verrez plusieurs options pour personnaliser la mise en page de votre document, y compris les marges.

Marge supérieure : Contrôlez la distance entre le haut du document et le début du texte.

Pour modifier les marges, entrez simplement la mesure souhaitée pour chaque marge dans les champs appropriés. Les valeurs sont en centimètres, mais vous pouvez également entrer des valeurs en pouces en ajoutant “in” après le nombre (par exemple, “2in” pour deux pouces). Cliquez ensuite sur “OK” pour appliquer les changements à votre document.

Astuce : Modification rapide des marges supérieure et inférieure

Si vous souhaitez uniquement ajuster les marges supérieure et inférieure de manière égale, vous pouvez saisir une seule valeur dans le champ “Marge supérieure”, puis cliquer sur l’icône en forme de chaîne située à droite du champ. Cela liera les valeurs des marges supérieures et inférieures, vous n’aurez donc qu’à modifier l’une d’entre elles pour que l’autre s’ajuste automatiquement à la même valeur.

Changer les marges en utilisant la règle

Si vous préférez travailler visuellement, il est également possible de modifier les marges directement à partir de la règle affichée au-dessus et à gauche du document Google Docs.

Activer ou désactiver la règle

Avant de commencer, assurez-vous que la règle est activée dans votre document. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet “Affichage” dans la barre de menu en haut, puis cochez ou décochez l’option “Règle” pour activer ou désactiver la règle.

Modifier les marges à l’aide du curseur

Pour modifier les marges à l’aide de la règle, procédez comme suit :

Marge supérieure et inférieure : Faites glisser le curseur bleu foncé situé sur la règle verticale à gauche pour ajuster la marge supérieure. La marge inférieure ne peut pas être ajustée directement à partir de la règle, mais elle sera proportionnelle si vous ajoutez ou supprimez du contenu dans votre document. Marge gauche : Repérez les deux curseurs (un rectangle et une flèche inversée) au-dessus de la règle horizontale. Cliquez et faites glisser la flèche vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la marge gauche. Le rectangle indique la taille actuelle de la marge. Marge droite : Faites glisser le curseur gris clair situé à l’extrême droite de la règle horizontale pour ajuster la marge droite selon vos préférences.

Ajuster les marges spécifiquement pour certains paragraphes

Dans certaines situations, vous souhaiterez peut-être ajuster la marge uniquement pour un paragraphe spécifique sans affecter l’ensemble du document. Voici comment procéder :

Sélectionnez le texte pour lequel vous souhaitez modifier les marges. Faites un clic droit sur la sélection et choisissez “Paragraphe…” dans le menu contextuel qui s’ouvre. Dans la fenêtre “Paragraphe” qui apparaît, vous pouvez ajuster les valeurs des champs “Retrait gauche” et “Retrait droit” pour modifier les marges spécifiquement pour ce paragraphe. Cliquez sur “OK” pour appliquer les changements.

Astuce : Utiliser le raccourci clavier pour changer les retraits de paragraphe

Il existe également un raccourci clavier pratique pour ajuster rapidement les marges d’un paragraphe :

Pour augmenter le retrait gauche d’un paragraphe, placez votre curseur au début du paragraphe et appuyez sur la touche “Tab” de votre clavier.

Pour diminuer le retrait gauche, placez votre curseur au début du paragraphe et appuyez simultanément sur les touches “Maj” et “Tab”.

Pour modifier le retrait droit, vous devrez suivre les étapes présentées précédemment dans la section “Ajuster les marges spécifiquement pour certains paragraphes”. Il n’y a pas de raccourci clavier pour ceci.

En suivant ces étapes simples et conseils pratiques, vous maîtriserez rapidement l’art de modifier les marges dans Google Docs pour créer des documents bien structurés et esthétiquement agréables. N’hésitez pas à expérimenter avec différents paramètres pour trouver le format qui convient le mieux à vos besoins.