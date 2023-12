GM dit adieu à Apple Carplay et Android Auto : découvrez leur technologie exclusive

GM délaisse Apple CarPlay et Android Auto pour miser sur sa propre technologie

Le constructeur automobile General Motors (GM) se détourne d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Suite aux multiples critiques des utilisateurs, la compagnie a décidé de concentrer ses efforts sur le développement de son propre système d’infodivertissement et de navigation.

Dans cet article, nous vous présenterons les raisons derrière cette décision et ce que cela signifie pour les conducteurs.

La nouvelle expérience numérique chez GM

GM travaillera avec Google pour concevoir un nouveau système intégrant plusieurs fonctionnalités telles que Google Maps et l’assistant Google. Ce système interconnecté inclura aussi des applications populaires comme Spotify et Audible. Cependant, après un certain nombre d’années, les utilisateurs devront payer un abonnement mensuel pour continuer à profiter du service.

Parmi les avantages majeurs :

Une meilleure intégration des systèmes de navigation avec les aides à la conduite;

Un support continu des plateformes développées par Google;

Moins de problèmes de connexion, d’affichage et d’utilisation;

Et éviter les distractions au volant liées à l’utilisation d’un smartphone.

L’inconvénient de cette nouvelle orientation

En délaissant Apple CarPlay et Android Auto, certains propriétaires de véhicules GM pourraient se sentir frustrés puisqu’ils ont été habitués à utiliser ces systèmes dans leur vie quotidienne. De plus, la nécessité de payer un abonnement après quelques années pourrait également décourager certains conducteurs de se tourner vers les modèles de la marque.

Comment GM compte-t-elle pallier ces lacunes ?

Afin de répondre aux préoccupations des conducteurs et d’en convaincre de nombreux autres, GM mise sur une expérience utilisateur simplifiée et attractive. Prenons par exemple l’intégration déjà effective de Google Maps et du puissant assistant vocal dans les véhicules de la marque. Cette solution vise à remplacer les services CarPlay et Android Auto et ainsi éviter toutes formes de distractions au volant liées à l’utilisation d’un smartphone.

La sélection des modes de conduite : un point faible à améliorer

Les critiques envers le système développé par General Motors ne manquent pas. Comme le souligne notre confrère Louis-Philippe Dubé, « le choix du mode de conduite est relégué sous plusieurs menus à l’écran alors qu’il devrait être facilement accessible sur le tableau de bord ou la console centrale ». Il est évident que cette approche peut représenter un défi supplémentaire pour GM, qui devra réfléchir sur la meilleure façon d’optimiser son nouvel infodivertissement sans trop compliquer l’expérience utilisateur.

Le futur des systèmes d’infodivertissement et de navigation chez GM

Selon Mike Himche, directeur exécutif de l’Expérience numérique chez GM, la compagnie a plusieurs nouvelles aides à la conduite en cours de développement qui seront plus intégrées dans le système de navigation. Grâce à cette innovation, GM espère persuader les conducteurs de l’efficacité de sa solution maison en comparaison à Apple CarPlay et Android Auto.

Qu’en est-il des modèles électriques ?

Nous avons récemment testé un modèle électrique de la marque qui intègre déjà ce nouveau système. Cette orientation suggère que pour les futurs modèles électriques, comme le Blazer EV, GM comptera uniquement sur sa plateforme de navigation interne en collaboration avec Google.

Conclusion : choix stratégique ou erreur coûteuse ?

En définitive, seul l’avenir nous dira si cette décision de General Motors de miser sur son propre système d’infodivertissement et de navigation au détriment d’Apple CarPlay et Android Auto sera une réussite. Pour le moment, l’accent mis par GM sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et la sécurité routière semble prometteur. Cependant, il faudra continuer à suivre l’évolution du marché et les attentes des consommateurs pour mesurer réellement l’impact de cette stratégie.