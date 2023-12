L’avenir d’Internet sans lag : Comment Apple, Google, Comcast réinventent notre connexion

Apple AirPods Pro reconditionnés blancs - Grade A T.U

AirPods Pro, Activation et connexion automatiques aux appareils via Bluetooth 5.0., Configuration en une étape pour tous les appareils Apple., Le boîtier peut être rechargé sans fil à l'aide d'un chargeur certifié Qi, ou à l'aide du connecteur Lightning., Réduction active du bruit., Mode Transparence., Egalisation adaptative., Haut-parleur longue excursion exclusif Apple., Autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge., Recharge rapide de 5 minutes pour 1 heure d'écoute., Voix et son de qualité supérieure, lors de vos appels et de lecture de musique., Compatibilité universelle., Coloris : blanc, Batterie :, AirPods avec boîtier de charge MagSafe : plus de 24h d'écoute, plus de 18h de conversation, AirPods (une seule charge) : jusqu'à 4.5h d'écoute (jusqu'à 5h avec la Réduction active de bruit et le mode Transparence désactivés) et jusqu'à 3.5h de conversation, Temps de chargement AirPods : à partir de 15 minutes, Temps chargement boîtier sans fil : 20 minutes, Processeur : Puce H1, Capteurs AirPods :, Deux micros beamforming, Micro intérieur, Deux capteurs optiques, Accéléromètre détecteur de mouvement, Accéléromètre à détecteur de voix, Capteur-pression, Dimensions AirPods : 30.9 mm x 21.8 mm x 24 mm, Poids AirPods : 5.4 g, Dimensions boîtier : 45.2 mm x 60.6 mm x 21.7 mm, Poids boîtier : 45.6 g, Portée : 10 m, Le mobile présente une excellente cosmétique sans grosse rayure apparente. Il ne présente aucune trace d’utilisation visible sur l’écran, les côtés ou la face arrière. Cependant des micro-rayures ou micro-impact peuvent être présentes sur une partie très limitée du mobile. (micro= non visibles à 20cm)., Durée de garantie : 1 An, Pensez à activer votre garantie à réception du produit, Garantie LAGOONA : La présentation de la facture Bazarchic est obligatoire pour appliquer la garantie, Hotline S.A.V. : 00 33 (0)4 91 81 00 00, Adresse : SARL LAGOONA - Service SAV RETOUR, 7 Avenue André ROUSSIN - 13016 Marseille, En cas de retour du produit, merci de nous retourner votre mobile par Colissimo suivi avec assurance à l'adresse précédente en joignant le formulaire de réparation et la copie de votre facture d'achat, Désactivez impérativement vos codes utilisateurs et identifiant iCloud, sans ces désactivations, votre mobile ne sera pas traité par les services techniques et les frais de retours seront à votre charge, Le produit peut être retourné sous 14 jours, à condition qu'il soit dans le même état qu'au moment de sa réception par le membre. Nous vous précisons que le produit retourné devra être renvoyé dans son emballage d'origine, accompagné de ses accessoires et notices et être dans un parfait état pour la revente, c'est-à-dire non utilisé, sali ou abîmé. Le produit devra également être débloqué et réinitialisé, sans mot de passe. Tout retour de produit qui ne respecterait pas ces conditions ne pourra être accepté par notre service retour. Pour plus d'infos sur votre droit de rétraction, merci de consulter les CGV.