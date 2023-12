Un aperçu fascinant du processeur ARM Cortex-A55 Rockchip RK3568 et de ses nombreuses fonctionnalités

POWKIDDY X55 80 Go 10000 jeux Console de jeu portable de 5,5 pouces RK3566 Open-Source Retro Video Game Player Écran IPS

Spécification:Modèle : POWKIDDY X55Matériau: ABS + Composants électroniquesCouleur: BleuSystème: Linux open sourceAffichage : Écran IPS RGB de 5,5 poucesCPU: Rock-chips RK3566, processeur ARM Cortex-A55 quad-core, fréquence d'horloge du CPU: 1,8 GHzGPU: ARM Mali-G52RAM : LPDDR4X, 2 GoOptions de mémoire : 16Go+64GoSupport de carte TF: Double emplacements pour cartes TF, extensible jusqu'à 256 GoSupport linguistique : chinois, coréen, japonais, espagnol, anglaisBatterie : 4000mAh, chargée pendant 2 heures et dure jusqu'à 4 heuresInterface: charge rapide TYPE-C, affichage TV HDMI, OTG-USB, port casque standard 3,5 mmFonctionnalités:Écran IPS RVB de 5,5 pouces pour une visualisation vibranteSystème Linux open source pour une expérience de jeu personnalisablePuissant processeur Rock-chips RK3566 pour des performances fluidesGPU ARM Mali-G52 pour des graphismes améliorés2 Go de RAM pour une multitâche fluideOptions de mémoire multiples pour répondre à vos besoins de stockageDouble slots pour cartes TF pour un stockage extensible jusqu'à 256 GoPrise en charge de différentes langues pour une accessibilité accrueBatterie de 4000mAh avec capacité de charge rapide pour des sessions de jeu prolongéesSortie vidéo HDMI pour se connecter à une télévision pour un affichage plus grandPort de casque standard 3,5 mm pour la sortie audioFonctionnalités supplémentaires telles que le réglage de la luminosité de l'écran, le réglage du volume, le réglage du sommeil, le réglage du bouton de jeu, le r