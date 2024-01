Routeur mobiles intelligent de la start-up française Stellar : solution innovante pour une connexion internet stable en voyage

Les voyages et les déplacements professionnels sont souvent compliqués par la qualité de la connexion internet mobile, notamment dans les transports en commun.

La start-up française Stellar a imaginé une solution pour pallier ce problème avec le Globble, un routeur intelligent qui permet une connexion optimale.

Stellar et le Globble : une réponse aux zones blanches

Nombreux sont ceux qui souffrent d’une mauvaise qualité de connexion lors de leurs déplacements, que ce soit pour des questions professionnelles ou simplement pour rester connecté à leur quotidien. Les réseaux mobiles sont très instables, notamment sur les axes de transport (trains, autoroutes…) où l’on peut rencontrer des zones blanches. Stellar, une start-up française, propose une réponse à cette problématique grâce au Globble, un dispositif présenté lors du CES 2024.

Un routeur intelligent pour une connexion fluide

Le Globble est un routeur intelligent qui utilise des algorithmes pour comprendre son environnement et déterminer quel réseau il va utiliser. Une fois connecté à un réseau cellulaire, le Globble diffuse un réseau Wi-Fi pour l’utilisateur. En clair, le routeur se connecte automatiquement à n’importe quelle antenne réseau disponible, quel que soit l’opérateur, afin de ne jamais manquer de connexion. C’est un peu comme le Waze des télécommunications, car il analyse les réseaux grâce aux informations fournies par les utilisateurs.

Vers une collaboration avec les constructeurs automobiles et les opérateurs de transports

Stellar indique être en discussion avec plusieurs acteurs, dont des constructeurs automobiles et la SNCF. Cependant, la solution proposée par la SNCF présente des limites, car elle nécessite de se connecter au réseau Wi-Fi du train et dispose d’un quota de données limité en plus de ne fonctionner qu’avec des antennes d’opérateurs français.

Les avantages du Globble

Ce routeur intelligent pourrait donc séduire un grand nombre d’acteurs et d’utilisateurs grâce à ses nombreux avantages :

Une connexion fluide et stable : les algorithmes du Globble permettent de profiter d’une qualité optimale de réseau, sans interruption ni coupure durant les déplacements.

les algorithmes du Globble permettent de profiter d’une qualité optimale de réseau, sans interruption ni coupure durant les déplacements. La meilleure qualité de réseau disponible : le Globble se connecte automatiquement à l’antenne réseau offrant la meilleure mémoire tampon.

le Globble se connecte automatiquement à l’antenne réseau offrant la meilleure mémoire tampon. Une compatibilité avec tous les opérateurs : peu importe l’opérateur de l’utilisateur, le Globble garantit une connexion optimale grâce à sa capacité à se connecter aux antennes de tous les opérateurs.

peu importe l’opérateur de l’utilisateur, le Globble garantit une connexion optimale grâce à sa capacité à se connecter aux antennes de tous les opérateurs. Contributeur : Comme pour Waze, les utilisateurs participent à l’amélioration constante des suggestions de réseaux à privilégier.

Pour utiliser le Globble et profiter d’une connexion internet stable lors de vos voyages ou déplacements professionnels, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Achetez le dispositif Globble : consultez les offres et tarifs proposés par Stellar pour faire l’acquisition de votre routeur intelligent. Installez-le sur votre appareil : une fois en possession du Globble, assurez-vous que le boîtier est correctement installé sur votre téléphone mobile ou autre appareil nécessitant une connexion internet sans fil. Connectez-vous au réseau Wi-Fi diffusé : recherchez le réseau Wi-Fi émis par le Globble, puis connectez-vous à celui-ci pour profiter d’une qualité optimale de connexion. Participez à la communauté : n’hésitez pas à partager vos expériences pour aider Stellar à améliorer constamment le fonctionnement du Globble.

Le Globble apparaît donc comme une solution prometteuse pour tous ceux qui rencontrent des problèmes de connexion lors de leurs déplacements. Grâce à son intelligence artificielle et son fonctionnement participatif, il permet d’améliorer l’expérience utilisateur et garantir un accès continu à internet malgré les aléas du réseau.