Vendre un service télécom à ses clients est possible !

Les fournisseurs d’accès internet (FAI) sont des entreprises qui proposent un service d’accès à internet aux particuliers et aux professionnels des différents secteurs d’activité. Avec internet qui est incontournable de nos jours, bon nombre d’entrepreneurs se tournent vers cette activité.

Cependant, la mise en place d’un service de fourniture d’accès à internet nécessite une connaissance approfondie des technologies et des réglementations en vigueur. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur les exigences relatives à cette activité.

Comprendre les exigences légales

L’activité de fournisseur d’accès à internet est une entreprise réglementée. Vous devez donc comprendre ses exigences avant de vous y lancer. En effet, vous aurez besoin d’obtenir au préalable une licence d’exploitation auprès de l’organisme réglementaire (ARCEP en France).

Cette licence peut nécessiter des frais d’inscription et implique des inspections régulières dont le but est de vérifier le respect des normes de sécurité en vigueur et la qualité du service fourni.

Il est également important de comprendre les lois de protection des données et de la vie privée, car vous aurez accès aux informations personnelles de vos clients que vous devrez protéger des cyberattaques.

Enfin, vous devez vous conformer aux règles de neutralité du net. Cela signifie que vous ne pouvez pas discriminer ou favoriser certains types de trafic internet, car tous les clients doivent bénéficier d’un accès équitable à internet.

Choisir un Fournisseur de Réseau et de Bande Passante

Une fois que vous avez compris les exigences légales pour devenir un FAI, il est temps de choisir un fournisseur de réseau et de bande passante. Incontournables, ce sont ces organismes qui vous vendront la connexion internet que vous offrirez à vos clients.

Sur le marché, on retrouve par exemple Netsquare qui offre l’accès à internet par fibre optique aux entreprises qui souhaitent devenir des FAI. C’est un opérateur très prisé sur le marché, car il offre la possibilité à ses partenaires de dynamiser leurs activités grâce à des offres FTTH , et FTTO dédiées au débit de 1 Gigabit/seconde. Pour plus de détails sur cette offre qui inclue également l’ingénierie et les compétences techniques de Netsquare, rendez-vous sur https://www.netsquare.fr/devenir-fournisseur-acces.

Vous aurez également besoin d’équipements tels que des modems, des routeurs et des commutateurs pour connecter les clients à internet.

Marketing et actions commerciales

Une fois que votre infrastructure est en place, il est temps de commercialiser vos services et de trouver des clients. Pour cela, vous pouvez utiliser une variété de techniques de marketing, y compris le marketing en ligne, les publicités via les médias sociaux et la publicité via les médias traditionnels. Les outils de marketing tels que les panneaux d’affichage numériques, les bannières publicitaires et des kits promotionnels vous seront également très utiles.

Service client

Lorsqu’on devient fournisseur d’accès à internet, il est important de se doter d’un support client de qualité. En effet, vos clients auront des questions, des problèmes techniques ou des demandes d’assistance, et il est important d’y répondre rapidement et efficacement. Pour cela, veuillez opter pour des outils de gestion de la relation client qui vous aideront à suivre efficacement les demandes et fournir un service personnalisé.

Netsquare est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et les services informatiques. Elle offre des solutions de protection des données, de gestion des risques et de conformité aux entreprises. Netsquare propose également des services de conseil, d’audit et de formation pour aider les organisations à renforcer leur posture en matière de sécurité informatique.