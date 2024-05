Awesome Maps Mountain Bike Map Towel Best Mountain Bike Trails In The World Multicolore

Le monde du VTT sur une serviette de camping en microfibre, des célèbres pistes cyclables de longue distance aux pistes de descente de VTT épiques. Vous pouvez trouver plus de 400 sentiers et pistes cyclables avec des informations sur la longueur, le type de piste, la montée et la descente. Cette serviette légère à séchage rapide gardera vos mains moites au sec pendant la conduite.La serviette Mountain Bike Map est à séchage rapide et très absorbante ! Malgré sa taille énorme, il est super léger et se glisse dans n'importe quel sac à dos VTT, parfait pour voyager.Caractéristiques:Matériau à séchage rapide et très absorbantAntibactérien et super légerPas d'encres sans PVC et sans solvantCaractéristiques:Serviette microfibre 180 x 95 cm (71´´ x 37´´)