Dyson 360 Vis Nav™ : le robot aspirateur haut de gamme qui cartonne et qui va écraser le marché du ménage automatisé

En mettant à profit toute leur expertise, Dyson présente son dernier-né dans le monde des robots aspirateurs, le Dyson 360 Vis Nav™, un appareil intelligent et autonome capable de entretenir vos sols sans effort. Découvrons ensemble les caractéristiques phares et les innovations qui font de ce modèle une véritable référence sur le marché.

Ce que vous devez retenir Dyson 360 Vis Nav™ :

Le Dyson 360 Vis Nav™ est équipé d’un moteur Hyperdymium™ ultra-puissant, atteignant jusqu’à 110 000 tours par minute, pour un nettoyage efficace des sols.

Son système de filtration Radial root cyclone™ et son filtre HEPA assurent un air purifié à 99,97 %, tandis que sa brosse triple action garantit un nettoyage optimal sur tous les types de sols.

Contrôlé via l’application MyDyson™, le robot aspirateur offre une navigation méthodique grâce à ses capteurs intégrés, avec une livraison gratuite et rapide à partir du 15 mars.

Le Dyson 360 Vis Nav™ représente un concentré de technologies offrant une expérience utilisateur incomparable, idéal pour un entretien sans effort des sols.

Un moteur ultra-puissant pour un nettoyage impeccable

L’un des points forts du Dyson 360 Vis Nav™ est sans conteste la puissance de son moteur Hyperdymium™, capable d’atteindre jusqu’à 110 000 tours par minute. Grâce à cette performance exceptionnelle, le robot aspirateur peut capter et aspirer efficacement la poussière et autres saletés sèches qui se trouvent sur vos sols.

Une brosse triple action adaptée à tous les types de sols

Idéale pour les surfaces dures et les tapis

Capable de s’incliner dans les rainures du sol pour aller chercher plus profondément les débris

Note moyenne de 4,6 étoiles

Avec une brosse triple action conçue aussi bien pour les sols durs que pour les moquettes et les tapis, le Dyson 360 Vis Nav™ offre un nettoyage optimal en toutes circonstances. En effet, la brosse peut s’incliner dans les rainures du sol pour aspirer en profondeur les débris et autres particules de poussière.

Un système de filtration performant pour un air purifié

En plus d’assurer un nettoyage à la hauteur de vos attentes, le robot aspirateur Dyson 360 Vis Nav™ contribue également à améliorer la qualité de l’air intérieur. Grâce à sa technologie Radial root cyclone™ qui permet de séparer efficacement l’air et la poussière, ainsi qu’à son filtre HEPA capable de capturer 99,97 % des particules aussi petites que 0,1 micron, vous respirez un air pur et sain.

Contrôle intelligent avec l’application MyDyson™

Pour faciliter encore davantage son utilisation, le Dyson 360 Vis Nav™ se contrôle à distance depuis votre smartphone grâce à l’application MyDyson™, ce qui permet de personnaliser ses fonctionnalités selon vos besoins spécifiques. De plus, le robot aspirateur est équipé de capteurs lui permettant de créer une carte virtuelle de votre maison afin de naviguer de manière optimale sans jamais repasser sur les mêmes zones nettoyées précédemment.

Une navigation méthodique et sans faille

Le Dyson 360 Vis Nav™ est doté de divers capteurs qui lui confèrent une navigation rigoureuse et logique à travers votre habitation. Parmi ces capteurs, on retrouve notamment :

Un capteur piézoélectrique intégré pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté

Un capteur LED pour une orientation optimale même dans l’obscurité

Une livraison gratuite et rapide à partir du 15 mars

Pour profiter au plus vite de ses nombreux atouts, le robot aspirateur Dyson 360 Vis Nav™ sera livré gratuitement à partir du 15 mars. Ainsi, vous bénéficiez de toute l’expérience haut de gamme Dyson sans avoir à dépenser un centime de plus pour la livraison et pourrez découvrir par vous-même les performances impressionnantes de cet appareil révolutionnaire.

Application MyDyson

L’application MyDyson offre une expérience personnalisée aux propriétaires d’appareils Dyson, leur permettant de contrôler, connecter et interagir de manière plus efficace avec leurs produits Dyson. Elle inclut des fonctionnalités telles que des rapports sur la qualité de l’air pour des pièces spécifiques, un accès facile à des offres exclusives, des événements, du contenu sur mesure et un support disponible 24/7.

De plus, l’application a été repensée pour inclure des fonctionnalités et du contenu supplémentaires pour les machines de soin des cheveux et les aspirateurs sans fil, offrant du contenu vidéo d’experts et plus encore pour certains appareils Dyson.

Un véritable concentré de technologies signé Dyson

À travers le Dyson 360 Vis Nav™, la marque britannique continue de montrer son excellence en matière de conception d’appareils ménagers perfectionnés et performants. Grâce à ses nombreuses innovations et ses capacités avancées, ce robot aspirateur se positionne comme un incontournable sur le marché en pleine expansion des robots ménagers intelligents.

Alors si vous souhaitez gagner en confort et en efficacité pour entretenir vos sols sans effort, n’hésitez pas à vous tourner vers ce modèle hors pair qui promet une expérience utilisateur incomparable.

