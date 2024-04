Bang & Olufsen, une société danoise reconnue pour la qualité supérieure et le design innovant de ses produits, a été fondée en 1925. Depuis lors, elle propose des solutions audio et vidéo haut de gamme pour les passionnés de technologie et de divertissement. Découvrez certains des gadgets les plus remarquables qu’elle a développés au fil des ans.

La radio Beolit : l’origine de l’aventure

Dans les années 1930, la radio était un élément essentiel dans chaque foyer. Aussi, ce fut en 1934 que Peter Bang et Svend Olufsen inventèrent leur première radio, nommée Beolit.

Le nom provenait de la contraction entre “Bang & Olufsen” et “lithium”, un matériau présent dans les premières piles rechargeables utilisées pour alimenter les radios. En séduisant par son design épuré et la qualité de son, cette innovation a posé les bases de la réputation de la marque.Bientôt, celle-ci sera appelée la radio du peuple en raison de son prix abordable.

De l’audiovisuel à la maison avec la télévision

La Télé Beovision Televox

Au début des années 1950, alors que la télévision fait irruption dans les domiciles, Bang & Olufsen choisit de consacrer ses efforts à créer la meilleure expérience de divertissement possible. La firme lance en 1952 la Beovision Televox, sa première télévision.

Avec une qualité d’image et de son supérieure à ses concurrents, la Beovision Televox fait sensation. Son design élégant et moderne tranche avec les téléviseurs en bois encombrants de l’époque : la marque se forge dès lors une solide réputation dans le domaine de l’audiovisuel.

Le magnétoscope Beocord Video 2000

Poursuivant sur sa lancée, Bang & Olufsen allie innovation technologique et esthétique en lançant un magnétoscope intégré à une télévision en 1983 : le Beocord Video 2000.

Cet appareil distinctif permettait aux utilisateurs de regarder des films enregistrés, ou de programmer l’enregistrement d’émissions grâce à un système simple et intuitif. Avec cette invention, la société contribue grandement au développement de la culture de divertissement à domicile qui existe aujourd’hui.

L’avènement des appareils sans fil

Les haut-parleurs sans fil Beolab 6000

Dans les années 1990, alors que l’apparition du Wi-Fi commence à connecter les objets entre eux, Bang & Olufsen profite de cette opportunité pour déployer sa gamme de produits dans le domaine de l’audio domestique. En 1994, la firme lance les Beolab 6000, sa première génération de haut-parleurs sans fil.

Avec leur design élancé et leur effet stéréo incroyable, ces haut-parleurs amplifient l’expérience audio de cette époque. Loin des encombrants modèles filaires, ils offrent une qualité exceptionnelle tout en mettant l’accent sur la simplicité et l’esthétique.

Le lecteur CD Beosound 9000

En 1996, Bang & Olufsen révolutionne le marché du home cinéma avec son lecteur CD Beosound 9000. Destinés aux mélomanes intransigeants recherchant un appareil idéal pour leur domicile, ce lecteur se distingue par sa conception esthétique, son ergonomie et son étonnante rapidité de chargement des disques.

Avec sa façade transparente permettant de voir les CD s’enchaîner, cet appareil remarquable est aussi performant qu’agréable à regarder fonctionner.Ce succès confirme la place de leader de Bang & Olufsen dans le domaine du divertissement domestique haut de gamme.

Les années 2000 : vers l’internet des objets

La gamme Beoplay : musique nomade en streaming

Dans les années 2010, la popularité croissante des smartphones et tablettes tactiles pousse la marque danoise à développer ses propres solutions connectées. En 2012, elle lance ainsi sa gamme de produits de musique nomade Beoplay. Avec des écouteurs, enceintes Bluetooth et autres solutions sans fil, Bang & Olufsen prend résolument le virage de l’internet des objets.

Ces produits sont marqués par leur connectivité avec les différents services de streaming musical. Ils permettent aux utilisateurs d’écouter leurs morceaux préférés où qu’ils soient, tout en bénéficiant du savoir-faire et de la qualité sonore caractéristiques de la marque.

Les téléviseurs connectés Beovision

Bang & Olufsen continue également à innover dans le domaine audiovisuel en proposant des téléviseurs connectés pour vivre pleinement l’expérience du divertissement à domicile. La gamme Beovision offre ainsi des écrans ultra-haute définition dotés de systèmes audio performants capables de séduire les amateurs les plus exigeants.

En intégrant nativement les services de diffusion en continu sur Internet et les fonctionnalités de Smart TV, ces téléviseurs incarnent la volonté continue de Bang & Olufsen de dépasser les attentes et de repousser les limites de ce qui est techniquement possible.

Aujourd’hui : les enceintes intelligentes Beosound

Dans un monde toujours plus connecté, Bang & Olufsen se réinvente une fois encore pour répondre aux attentes des consommateurs modernes. Sa gamme d’enceintes intelligentes Beosound offrent aujourd’hui une expérience unique : elles allient la qualité sonore légendaire de la marque à une utilisation pratique et quotidienne avec différents assistants vocaux tels que Google Assistant ou Amazon Alexa.

Ces enceintes combinent un design attrayant, une reconnaissance vocale de pointe et un son d’une qualité exceptionnelle pour s’intégrer parfaitement dans les domiciles des passionnés de technologie et de divertissement. Elles symbolisent la parfaite symbiose entre passé et présent, tout en donnant un aperçu de ce que nous réserve l’avenir du monde de l’audiovisuel.