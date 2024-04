Kodak Mini Shot 2 Era 2.1x3.4 + 60 Sheets + Accesory Kit Instant Camera Clair Clair One Size unisex

L´appareil photo instantané KODAK Mini Shot 2 Era 2,1 x 3,4 pouces noir est un appareil photo instantané compact et élégant qui vous permet de prendre des photos de haute qualité en un instant. Cet appareil photo dispose d´un format d´impression de 2,1 x 3,4 pouces, ce qui est parfait pour créer des impressions au format portefeuille de vos photos préférées.Ce lot comprend 60 feuilles de papier photo, vous pouvez donc commencer à prendre des photos et à les imprimer immédiatement. Le kit d´accessoires comprend également un album photo, des cadres photo et d´autres accessoires amusants pour améliorer votre expérience de prise de photo.Avec l´appareil photo instantané KODAK Mini Shot 2 Era 2,1 x 3,4 pouces, vous pouvez facilement imprimer des photos directement depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la connectivité Bluetooth intégrée de l´appareil photo. Vous pouvez également modifier et améliorer vos photos avec l´application KODAK fournie, ce qui facilite la création d´impressions personnalisées qui reflètent votre style personnel.Que vous capturiez des souvenirs lors d´une réunion de famille ou que vous documentiez vos voyages, l´appareil photo instantané KODAK Mini Shot 2 Era 2,1 x 3,4 pouces noir est le compagnon idéal pour capturer et imprimer vos moments préférés en déplacement.