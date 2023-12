Assistant Vocal : votre guide ultime pour une configuration rapide et facile maîtrisez Google Assistant et Siri

Smartek Tws-490 Wireless Earphones Noir Noir One Size unisex

Entend ! Siri !, Ok Google ! Assistant vocal en un clic.Parlez à votre assistant vocal préféré, si vous voulez vous aider à envoyer un message, passez un appel.Contrôle sur un bouton, contrôle intelligent.Abandonnant le design traditionnel des multiples boutons, il est beaucoup plus confortable de passer un appel ou de contrôler sa musique préférée.Résistant à l'eau et à la poussière (NÓ submerger).Résistant à l'eau dans la vie quotidienne, les sports de plein air les jours de pluie ou lorsque vous allez à la salle de sport et que vous transpirez.Il est petit, léger et facile à mettre.Le compartiment de chargement exquis et compact peut être facilement transporté dans votre poche, où vous irez, vous n'aurez pas peur que le casque soit à court de batterie ! Prenez-les et complétez la connexion en un instant.Décrochez le combiné et synchronisez-le automatiquement, connectez-vous automatiquement à l'appairage Bluetooth et déconnectez automatiquement le Bluetooth lorsque vous le mettez dans votre box.Et aussi, vous pouvez utiliser votre box comme batterie externe pour recharger votre téléphone ! Compatible avec iOS et Android 1) Bluetooth 5.0 2) Chipset :ATS3005.3) Profils :A2DPV1.3, AVCTPV1.4, AVDTPV1.3, AVRCPV1.6, GAVDPV1.3, HFPV1.7, HIDV1.0, EDRBLE 4) Fréquence Bluetooth :2.402GHz 2.480GHz.5) Sensibilité :85dBM 6) Plage dynamique :20Hz 20khz 7) Pilote :8 mm / 32 ohms 8) Batterie du casque :3.7V 50mAh 9) Distance d'utilisation :≤ 10m 10) Inclut Power Bank Emergency 2000MAH 11) Poids (y compris l'emballage):128g.12) Poids Chaque casque :3G 13) Contenu :2 écouteurs, étui de chargement et de sauvegarde, 2 grands et 2 petits coussinets, câble de chargement, manuel d'utilisation 14) Mesures approximatives :11 x 5 x 8 cm.