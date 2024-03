Samsung Galaxy Z Fold5 Enterprise Edition SM-F946B 19,3 cm (7.6") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4400 mAh Noir

La fusion entre puissance et immersion, dans la poche.<br>Plus qu'un smartphone, un bijou technologique.<br/>Il allie un immense écran pliable, des capacités photos exceptionnelles, des performances de pointe et la possibilité de travailler simultanément sur trois applications, le tout réuni dans le creux de vos mains.<br>Galaxy Z Fold5 Ouvrez votre monde<br><br><b>Un écran immense qui tient dans la poche</b><br>Lorsqu'il est fermé, c'est un smartphone compact.<br/>Ouvert, c'est toute la magie qui opère : son gigantesque écran de 7,6 vous plonge au cur de votre jeu vidéo ou de votre série préférée.<br/>Il ne laissera personne indifférent.<br><br><b>Plus mince et léger que jamais</b><br>Sa conception pliable repousse les limites de la physique : il se fait plus fin et plus compact, tout en étant plus léger.<br/>Tout simplement un bijou technologique.<br><br>Ouvrez-le, fermez-le ou pliez-le à langle parfait.<br/>La nouvelle charnière est une merveille technologique qui se plie à vos envies.<br><br><b>Le plus compact des Galaxy Z Fold</b><br>Un design totalement retravaillé pour une prise en main plus confortable et des performances qui décoiffent.<br/>Remarquable non ?<br><br><b>Soyez stylé avec ses nouvelles couleurs</b><br>Vous voulez qu'on vous remarque ? Choisissez la couleur qui vous ressemble le plus.<br><br><b>Des couleurs exclusives que vous ne trouverez quici</b><br>A tous les avant-gardistes en quête d'originalité, choisissez parmi les deux couleurs exclusives disponibles sur Samsung.com.<br><br><b>Notre écran pliable le plus lumineux</b><br>Plus besoin de plisser les yeux pour regarder sa série préférée à l'extérieur.<br/>Avec ses 1750 nits, l'écran principal de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold5 a été pensé pour que vous restiez toujours au cur de l'action, même pendant une belle journée d'été.<br><br><b>Profitez de votre journée</b><br>Avec son impressionnante batterie de 4 400mAh (valeur typique), le Galaxy Z Fold5 est paré pour affronter une journée intense.<br/>Associé à son processeur à la pointe, il apprend de vos habitudes et fait en sorte qu'une charge dure plus longtemps.<br><br><b>Des performances qui décoiffent</b><br>Que ce soit pour jouer, pour travailler ou faire les deux à la fois, la puissance du processeur Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy est simplement époustouflante.<br><br><b>Son arme secrète ?<br>Jusquà 3 applications en simultané</b><br>Regarder une vidéo, répondre à un message et vérifier l'adresse d'un restaurant en même temps ? C'est facile avec le Galaxy Z Fold5 en séparant son immense écran en trois fenêtres.<br><br>Passer d'une application à l'autre est un jeu d'enfant grâce à la barre de tâches qui intègre jusqu'à 12 applications.<br/>Ajoutez à cela un S Pen et devenez encore plus efficace.<br><br><b>Le plus fin des S Pen pour Z Fold, intégré dans une coque compacte</b><br>Lorsque vos idées bouillonnent, prenez votre S Pen pour écrire ou d... - Offre exclusivement réservée aux professionnels