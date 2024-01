Comment choisir son boîtier multimédia : AndroidTV avec Google Play Store ou Stick FireTV avec Amazon Appstore

Google AndroidTV et Amazon FireTV : Comparaison approfondie

Dans le monde actuel, la façon de regarder la télévision a radicalement évolué. Les boîtiers multimédias tels que les AndroidTV de Google et les FireTV d’Amazon sont désormais des incontournables pour profiter pleinement de son téléviseur.

Dans cet article, nous allons comparer ces deux solutions en termes d’avantages, d’inconvénients, de points forts et faibles, ainsi que leur compatibilité avec différents équipements.

Les différences entre Android TV et Fire TV

Avant de discuter des avantages et des inconvénients de chacun, il est important de comprendre les différences fondamentales entre les deux systèmes.

Système d’exploitation : AndroidTV est basé sur le système d’exploitation Android de Google, tandis que FireTV est une version personnalisée d’Android développée par Amazon avec une interface unique et un écosystème différent. Applications : AndroidTV donne accès au Google Play Store, qui offre un large choix d’applications, tandis que FireTV dispose de sa propre boutique d’applications, l’Amazon Appstore, dont la sélection est plus restreinte. Cependant, les applications essentielles telles que Netflix, YouTube ou encore Molotov TV sont disponibles sur les deux plateformes. Assistant vocal : AndroidTV inclut l’assistant vocal Google Assistant, alors que FireTV est équipé de l’assistant Alexa d’Amazon. Les deux assistants sont performants pour effectuer des recherches et contrôler certains appareils connectés.

Avantages et inconvénients d’Android TV

Avantages Android TV :

AndroidTV existe à la fois en version boîtier (comme le Xiaomi Mi Stick TV ou le Chromecast avec Google TV) et en version intégrée dans certains téléviseurs. Cela le rend plus polyvalent et permet à l’utilisateur de choisir l’appareil qui lui convient le mieux. Bibliothèque d’applications : Comme mentionné précédemment, AndroidTV donne accès au Google Play Store ce qui offre un vaste choix d’applications et de jeux. Ainsi, vous pouvez personnaliser votre expérience télévisuelle comme bon vous semble.

Inconvénients Android TV :

Mises à jour : Les appareils sous AndroidTV peuvent être parfois lents à recevoir les mises à jour du système, ce qui peut entraîner des incohérences entre les différentes versions disponibles.

Les appareils sous AndroidTV peuvent être parfois lents à recevoir les mises à jour du système, ce qui peut entraîner des incohérences entre les différentes versions disponibles. / Interface utilisateur : Bien qu’AndroidTV soit personnalisable, son interface peut parfois être jugée trop complexe ou moins intuitive que celle de FireTV pour les personnes moins à l’aise avec la technologie.

Avantages et inconvénients de FireTV

Avantages Fire TV Stick :

Interface utilisateur : Amazon a développé une interface claire, simple à comprendre et à utiliser même pour les novices en technologie. Les catégories du menu sont accessibles rapidement grâce à la télécommande fournie.

Les Fire TV Stick d’Amazon sont souvent moins chers que les AndroidTV sticks comparables en termes de performances, ce qui rend cette solution plus abordable. Intégration avec l’écosystème Amazon : Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, FireTV propose une expérience fluide et optimisée pour regarder les vidéos disponibles via cet abonnement.

Inconvénients Fire TV Stick :

Bibliothèque d’applications limitée : Bien que l’Amazon Appstore contienne les applications essentielles telles que Netflix ou YouTube, il est possible que certaines applications ou certains services locaux ne soient pas disponibles sur cette plateforme.

Bien que l’Amazon Appstore contienne les applications essentielles telles que Netflix ou YouTube, il est possible que certaines applications ou certains services locaux ne soient pas disponibles sur cette plateforme. Compatibilité moindre : Contrairement à AndroidTV, FireTV n’est disponible que sous forme de boîtier (le Fire TV Stick) et non intégré directement dans certains téléviseurs. Cela peut limiter les options pour les consommateurs souhaitant un système tout-en-un.

En définitive, le choix entre AndroidTV et FireTV dépendra principalement de votre préférence pour l’écosystème Google ou Amazon, ainsi que de vos attentes en termes d’applications disponibles et de facilité d’utilisation. Chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients, et il est donc important de bien peser ces éléments pour choisir quelle solution convient le mieux à vos besoins.