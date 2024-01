Google TV et son audio mixer : changement de source audio instantané, véritable innovation ou simple gadget ?

L’essor des plateformes de streaming et la popularisation des téléviseurs connectés ont conduit les grandes entreprises technologiques à innover constamment pour proposer des expériences toujours plus enrichissantes et personnalisées.

La célèbre entreprise Google ne fait pas exception à cette règle avec son service Google TV, qui compte désormais une nouvelle fonctionnalité simplifiant grandement le changement de source audio.

Une mixette audio pour passer facilement entre casque et enceintes

Ce nouvel outil audio, attendu pour le 13 janvier 2024, offre la possibilité de basculer rapidement d’une paire de haut-parleurs à un casque Bluetooth sans avoir besoin de modifier les paramètres de l’appareil. Concrètement, il permet aux utilisateurs de Google TV de changer la source de sortie audio en un seul clic, sans interrompre le contenu visionné.

Pour accéder à cette option, il suffit de naviguer dans les paramètres rapides qui apparaissent à l’écran lorsque vous appuyez sur le bouton Home de la télécommande, puis de choisir entre les écouteurs Bluetooth et les haut-parleurs du téléviseur.

Cette fonctionnalité s’avère donc particulièrement utile pour ceux qui souhaitent profiter de toute la qualité sonore de leur casque sans déranger les autres membres du foyer ou15 encore pour basculer sur les enceintes lorsque l’on n’est plus seul devant l’écran.

Fonctionnement dépendant des fabricants de téléviseurs

Google a présenté son audio mixer lors du CES 2024 sur un téléviseur TCL QM8, qui fait partie de la nouvelle gamme de téléviseurs Google TV du fabricant chinois. Toutefois, il n’est pas encore établi si cette fonctionnalité sera intégrée à tous les appareils Google TV ou si elle dépendra des choix des fabricants.

Pour rappel, Google TV est une couche logicielle ajoutée à Android TV et peut être personnalisée par les marques de télévision. Le service est également disponible sur le Chromecast avec Google TV, un dongle HDMI que l’on peut connecter à n’importe quel téléviseur et coûte €69.

Vers une généralisation de cette fonctionnalité

L’intérêt croissant des utilisateurs pour une expérience audio optimisée : La nouvelle fonction d’audio mixer répond aux besoins des consommateurs qui souhaitent tirer parti de leurs équipements audio sans avoir à passer par des manipulations complexes.

Une meilleure accessibilité : En simplifiant l'accès au changement de source audio, cette fonctionnalité permet notamment aux personnes âgées ou moins initiées techniquement de profiter pleinement de leur expérience multimédia.

Renforcement de la position concurrentielle de Google : Avec cette innovation, Google assoit davantage son statut en tant qu'acteur majeur du marché des divertissements numériques et renforce sa compétitivité face à ses concurrents directs comme Apple ou Amazon.

Possibles développements futurs

Il reste encore à déterminer si cette nouvelle fonctionnalité d’audio mixer sera intégrée de manière systématique aux différents modèles de téléviseurs équipés du système Google TV. Dans l’hypothèse où ce serait le cas, il serait alors envisageable que des optimisations et des améliorations soient apportées peu à peu pour répondre davantage encore aux attentes des utilisateurs en termes de personnalisation et de simplicité.

L’arrivée prochaine de la mixette audio sur le service Google TV témoigne de l’attention portée par les géants de la technologie vers des expériences toujours plus fluides et immersive pour leurs utilisateurs. Cette innovation pourrait contribuer à aider les personnes ayant besoin de s’immerger dans leur contenu sans déranger leur entourage ou celles souhaitant profiter de leur écran avec un son de qualité supérieure. Nul doute qu’elle suscite l’intérêt et l’engouement chez les consommateurs impatients de pouvoir en bénéficier dès sa sortie !