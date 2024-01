Kärcher KB 5 Balai électrique 1.258-000.0

Pret a l'emploi plus vite qu'un aspirateur traditionnel: le balai électrique KB 5 pour un nettoyage intermédiaire pratique. Des performances de nettoyage excellentes meme aux plus petits endroits. CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Systeme de nettoyage Kärcher Adaptive Enleve la saleté de façon fiable de tous les revetements de sol. Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des souillures optimal. Forme améliorée de l'intérieur avec conduite optimale des salissures pour un enlevement fiable des saletés. Bouton de Marche/Arret automatique Simple a mettre en marche et a débrancher. Rapide et intuitif. Plus besoin de se pencher. Bac de récupération des saletés facile a vider Vidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté. Double articulation flexible • La poignée peut aisément etre dirigée en toute direction. • Tres maniable. • Meme entre les meubles et les chaises. Brosse universelle • Pour un enlevement des salissures optimal aussi bien sur des sols durs que sur des tapis. • Possibilité de balayer facilement des cheveux. • Possibilité de balayer aussi tout pres des bords. La brosse universelle peut facilement etre enlevée et remplacée • Rapide et facile a une seule main. • Facilite le nettoyage de la brosse universelle. Techonologie de batterie Lithium-ion • Avec une autonomie de la batterie jusqu'a 30 minutes sur des sols durs. • Sans effet de mémoire. • Toujours pret a l'emploi. Rangement prenant peu de place • Pour un rangement simple, prenant peu de place, meme sur un petit endroit. • Le balai électrique peut etre rangé partout ou vous en avez besoin. Position parking Lors de pause, le balai tient facilement Poids réduit Facilement transportable et manoeuvrable Données techniques • Appareils sans fil • Largeur de travail, brosse universelle: 210 mm • Volume de la cuve: 370 ml • Tension de la batterie: 3,7 V • Durée de travail de la batterie sur des sols durs: 30 min • Durée de travail de la batterie sur des tapis: 20 min • Type de batterie Batterie lithium-ion • Raccordement électrique: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz • Poids (sans accessoires): 1,2 kg • Poids avec batterie: 1,2 kg • Poids (emballage inclus): 1,5 kg • Dimensions (L x l x h): 215 x 230 x 1120 mm Photo d'illustration>