DT Spare Parts Relais MERCEDES-BENZ,OPEL,JOHN DEERE 4.66517 7M0951253C,90511443,93172269 07077033,105849A1,7077033,84100707,5103560AA,5133589AA

Poids [g]: 19,5; Fonction de relais: Contact de travail; Voltage [V]: 12; Données: 30/20 A; MERCEDES-BENZ: E-Klasse Limousine (W211),C-Klasse Limousine (W203),M-Klasse (W164),M-Klasse (W163),C-Klasse Sportcoupe (CL203),C-Klasse T-modell (S203),E-Klasse T-modell (S211),A-Klasse (W168),SLK (R171),G-Klasse SUV (W463),SL (R129),R-Klasse (W251, V251),CLS (C218),CLC (CL203),G-Klasse SUV (W461),GL (X164),S-Klasse Coupe (C215),VANEO (414),G-Klasse SUV Cabrio (W463); OPEL: Corsa C Schrägheck (X01),Corsa B Schrägheck (S93),Vectra C Limousine (Z02),COMBO Tour,Vectra C CC (Z02),Vectra C Caravan (Z02),COMBO Kasten/Kombi,Astra F CC (T92),Tigra TwinTop (X04),Astra F Limousine (T92),Astra F Caravan (T92),COMBO (71_),Tigra Coupe (S93),Corsa C Kastenwagen (X01),Corsa B Kastenwagen (S93); JOHN DEERE: Series 6; 7M0951253C, 90511443, 93172269, 07077033, 105849A1, 7077033, 84100707, 5103560AA, 5133589AA, 5133590AA, 4272431M10000, 161591, 183662, 13100504, 13266315, 13266316, 24435922, 24460433, 90338656, 90414477, 90464760, 90511443, 93172269, 504049024, AL76702, AZ61578, 161590, 4272431M1, 0025421219, 0025428519, 0025428619, 0035420219, 0045452905, 6388210047, A0025421219, A0025428519, A0025428619, A0035420219, A0045452905, A6388210047, 3447012, 6238527, 6238623, 7700414484, 7700414484, UD71823, UD71832, UD75823, 01178985, 04419536, 5050247311, 5050650991, 5050650993, 9162300, 94411618, 2D0959145A, 7M0951253C