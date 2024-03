IGLOOHOME Serrure connectée Smart Mortise - Serrure Connectée

Smart Mortise : SERRURE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE ET CONNECTÉE À CODE PIN ET CLÉ BLUETOOTH La Smart Mortise est une serrure connectée nouvelle génération.<br/> Avec ce système électronique sans connexion, de haute sécurité, vous navez plus besoin de clef pour accéder à votre domicile, un accés facile et sans tracas.<br/>Ce système permet de contrôler et rendre accessible votre bien.<br/>Un système de code PIN est généré sous différentes possibilités: permanent ou à durée limitée.<br/> De plus avec lapplication il vous est possible douvrir votre porte sans code juste avec le bluetooth de votre smartphone.<br/> Fonctionne également HORS CONNEXION.<br/>Gage de sécurité garantit ! Smart Deadbolt Le verrou intelligent le plus fin du monde La Smart Deadbolt est un verrou intelligent, essentiel dans toutes les propriétés.<br/>Compact en taille et en prix, ses nombreuses fonctionnalités vous simplifieront la vie et vous naurez pas besoin de modifier votre serrure pour linstaller ! (il sinstalle au-dessus de la serrure, comme un verrou classique)..<br/> 3 modes d'accès : Clé Bluetooth Code PIN Clé physique Location courte durée Simplifiez vous le check-in avec une remise de clés autonome.<br/>Un gain de temps et une économie considérable.<br/> Familles &, propriétaires Ne vous retrouvez plus à la porte de chez vous.<br/>Vos clés sont en sécurité, vous et vos proches avez accès à votre habitation en toutes circonstances.<br/> Professionnels Évitez les déplacements inutiles pour les visites et les remises de clés.<br/>Ne vous encombrez plus du trousseau de votre maison.<br/>Idéal aussi si vous devez recevoir une livraison et que vous nêtes pas au bureau ou à votre domicile.<br/>Dans ce cas, vous pouvez donner accès au livreur le temps que vous souhaitez.<br/> Airbnb Connect Le nouvel allié des hôtes Service exclusif pour les loueurs en courte durée sur Airbnb.<br/>Vous pouvez connecter votre compte Airbnb pour synchroniser automatiquement vos annonces de location Airbnb avec votre compte igloohome.<br/>Les codes PIN sont automatiquement créés et envoyés par email à vos invités, dès validation de leur réservation.<br/> Ce service est bien entendu gratuit ! Sécurisé &, sans wifi Fonctionne hors connexion Le système de cryptographie et de synchronisation des données est le même que celui utilisé par les banques.<br/>Le verrou intelligent Smart Deadbolt ne requiert pas de connexion wifi pour saffranchir des problématiques de connectivité et de piratage.<br/>Cela en fait également un atout idéal pour les endroits sans connexion ( cave, montagne, sous-sol ...<br/>).<br/>Votre serrure reste connectée quoi quil arrive.<br/> Journal des activités Un suivi complet des événements Retrouvez dans l'application Igloohome le journal d'activité.<br/>Il affichera l'ensemble des événements réalisés sur l'un ou plusieurs de vos produits Igloohome.<br/>Le suivi d'activité est mis à ... - Offre exclusivement réservée aux professionnels