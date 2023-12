WhatsApp : Le guide pour créer des sondages efficaces dans vos discussions

Vente-unique Panneau mural 3D - Pack de 2.83 m² - Coloris bois naturel - Lot de 8 pièces - FLINT

Vous cherchez à designer vos murs facilement ? Le panneau mural en relief FLINT est un moyen simple et efficace de créer une ambiance moderne et design chez vous. Il s’adapte à tous les types de supports et vous permettra ainsi de décorer un mur, un plafond, un meuble ou encore de créer une tête de lit. Composé de polystyrène, ce revêtement a pour avantage d'être particulièrement léger.Caractéristiques Couleur (nuance) : Naturel clair Matière : Plastique et vinyle Epaisseur plastique : 21 mm Thème : Art contemporain A peindre : NON Nombre de plaques : 8 Utilisation : Intérieur Traitement : Anti-moisissure, Résistant à l'eau Gamme : Made for design Surface (m²) : 2.83 m² Type de plastique : Polystyrène Type de pose : A coller Découpable : Oui Anti-mites Améliore l'acoustique environnanteDimensions Longueur (cm) : 97.6 cm Hauteur : 290 cm Profondeur : 2.1 cm : Longueur d'une pièce : 12.2 cm : Hauteur d'une pièce : 290 cm : Profondeur d'une pièce : 2.1 cmSpécificitésNotre collection de Mobilier inspirée des dernières tendances pour sublimer votre intérieur avec des meubles de qualité, et sans vous ruiner !LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 293 cm, Largeur 22 cm, Hauteur 9 cm, Poids 12 kg,