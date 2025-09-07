Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : comment observer la Lune de sang en France dès 20h50

Lune de sang ce dimanche soir : découvrez où et quand admirer l’éclipse lunaire totale en France

Guide express pour savoir quand et comment observer l’éclipse rouge en France (heure de Paris).

🌕 Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : le spectacle céleste à ne pas manquer !

🔭 Observation optimale : La “Lune de sang” sera visible en France le 7 septembre 2025 à partir de 20h50, surtout dans l’Est, avec une Lune déjà éclipsée.

🌅 Conditions idéales : Choisissez un horizon Est bien dégagé, avec ciel clair, pour maximiser l’observation de cette éclipse totale sans danger pour les yeux.

🌕 Phénomène céleste rare : Lors d’une éclipse lunaire totale, la Terre projette une ombre rougeâtre sur la Lune, visible à l’œil nu ou aux jumelles.

🔴 Pourquoi rouge ? : La Lune prend une teinte cuivrée car les rayons rouges du Soleil sont réfractés par l’atmosphère terrestre vers sa surface.

✨ Un moment symbolique : Associée à la transformation et à l’énergie, la Lune rouge fascine autant par sa beauté que par sa signification culturelle millénaire.