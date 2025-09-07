Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : comment observer la Lune de sang en France dès 20h50

Table des matières
Lune de sang ce dimanche soir : découvrez où et quand admirer l’éclipse lunaire totale en France
Guide express pour savoir quand et comment observer l’éclipse rouge en France (heure de Paris).
🌕 Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : le spectacle céleste à ne pas manquer !
Quand observer Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 ?
Nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre 2025, lors de la pleine Lune (souvent appelée « pleine Lune du maïs »).
|Phase
|Heure approximative
|Début de l’éclipse partielle
|~ 19:30
|Début de la totalité
|~ 19:31
|Maximum (pic)
|~ 20:11
|Fin de la totalité
|~ 20:53
|Fin de la phase partielle
|~ 21:56
À Paris, la Lune se lève vers 20:19 déjà éclipsée : on observe surtout la fin de la totalité (≈20:50→21:00) puis la sortie de l’ombre.
Plus on est situé à l’est de la France (Alsace, Lorraine, Côte d’Azur, Corse), plus la Lune est visible tôt sur l’horizon, améliorant les chances de voir une plus grande partie de la totalité.
Comment l’observer Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 ?
- Aucune protection oculaire n’est nécessaire : une éclipse lunaire est sans danger pour les yeux.
- Choisissez un site avec horizon Est bien dégagé (la Lune est très basse au début de soirée).
- Météo : privilégiez un ciel clair, surveillez les prévisions locales.
- Matériel : l’œil nu suffit ; des jumelles ou une petite lunette révèlent mieux les nuances cuivrées.
Pourquoi la « Lune de sang » est rouge ?
Lors d’une totalité, la Terre bloque la lumière directe du Soleil. Les rayons qui traversent l’atmosphère sont diffusés (bleus) et
réfractés (rouges) vers la Lune, d’où une teinte rouge/cuivrée du disque.
Récap’ express
- Oui, visible depuis la France, surtout à l’Est. À Paris : fin de totalité observable.
- Installez-vous face à l’Est et guettez dès 20:50.
- Pas de filtres : observez sereinement à l’œil nu ou aux jumelles.
- Des sites spécialisés proposent des diffusions en direct si le ciel est couvert.
Éclipse de Lune et Lune rouge : comprendre le phénomène et sa symbolique
🌑 L’éclipse de Lune
Elle se produit quand la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune.
L’ombre de la Terre vient recouvrir la Lune, ce qui n’arrive qu’à la pleine Lune.
Il existe trois types :
- Éclipse pénombrale : la Lune traverse seulement la pénombre terrestre → légère baisse de luminosité.
- Éclipse partielle : une partie de la Lune est masquée.
- Éclipse totale : la Lune entre entièrement dans l’ombre de la Terre.
🌕🔴 La “Lune rouge” ou “Lune de sang”
Elle apparaît lors d’une éclipse totale de Lune.
La Lune n’est pas totalement noire car une partie de la lumière solaire est diffusée par l’atmosphère terrestre et projetée sur elle.
Les rayons bleus sont dispersés (effet Rayleigh, le même qui rend le ciel bleu) et les rayons rouges/orangés passent → d’où cette couleur rougeâtre.
Plus l’atmosphère terrestre contient de poussières, fumées, pollution ou cendres volcaniques, plus la Lune peut paraître intensément rouge.
🔭 Symbolique et culture
Dans de nombreuses traditions, la Lune rouge est un signe puissant : présage, transformation, ou énergie amplifiée.
Aujourd’hui, on l’apprécie surtout comme un spectacle astronomique rare et magnifique, visible à l’œil nu sans danger (contrairement aux éclipses solaires).