Le TICMeter révolutionne votre compteur Linky et votre portefeuille : Adieu factures salées !

Le TICMeter : Nouveau module domotique pour gérer votre compteur Linky

La domotique est en plein essor et de plus en plus d’innovations voient le jour pour faciliter notre quotidien à la maison.

L’une des dernières nouveautés a attiré notre attention : le TICMeter, un module adapté au compteur d’électricité Linky permettant d’accéder et surveiller en temps réel sa consommation d’énergie.

TICMeter, tout ce que vous devez savoir

Le TICMeter se démarque par sa capacité à récupérer les données de votre compteur électrique Linky en temps quasi réel et les transmettre directement à une solution domotique compatible. Alors que d’autres produits similaires sur le marché proposaient déjà cette fonctionnalité via ZigBee, le TICMeter va encore plus loin en ajoutant la compatibilité Wi-Fi à son dispositif.

Compatibilité avec plusieurs protocoles : À la différence de certains appareils concurrents qui offrent uniquement une connexion ZigBee, le TICMeter prend en charge aussi bien ZigBee que Wi-Fi.

Mise à jour rapide et autonome : Le module peut envoyer ses données toutes les 30 secondes, soit deux fois plus rapide que d'autres produits comparables tel que ZLinky_TIC.

Transmission sans intermédiaire : Grâce à l'intégration du Wi-Fi, le TICMeter est capable de communiquer directement avec un serveur MQTT.

Connection au TIC du compteur Linky : Le dispositif est équipé de trois connexions pour venir facilement se lier aux terminaux de votre compteur Linky.

Participation pour soutenir le projet : Proposé en précommande à partir de €40, il est possible de soutenir les créateurs et d'acquérir le module via la plateforme dédiée sur internet.

Points forts du TICMeter par rapport à ses concurrents

Si l’on compare le TICMeter avec d’autres produits similaires disponibles sur le marché, on constate rapidement qu’il offre des avantages non négligeables. En voici quelques-uns :

Double protocole : La prise en charge à la fois du ZigBee et du Wi-Fi permet de bénéficier d’une plus grande flexibilité et rend le TICMeter compatible avec un plus grand nombre de systèmes domotiques.

Compatibilité MQTT : Grâce au support de ce protocole de communication très réputé en matière de domotique, il est possible de récupérer et traiter les données du TICMeter depuis une multitude d'applications compatibles.

Potentiel évolutif : Les inventeurs du TICMeter ont d'ores et déjà annoncé que de nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées ultérieurement, grâce à des mises à jour logicielles.

Soutien au projet : En choisissant de précommander et soutenir le TICMeter, vous encouragez l'innovation et participez au développement d'un produit véritablement utile pour la gestion de votre consommation d'électricité.

Pour faire fonctionner ce petit bijou de technologie, rien de plus simple. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Connecter le module aux terminaux TIC de votre compteur Linky en respectant les colorants appropriés. Sélectionnez le type de protocole que vous souhaitez utiliser (ZigBee ou Wi-Fi) et configurez les paramètres nécessaires, comme le réseau et le mot de passe pour le mode sans fil. Mettez à jour votre solution domotique compatible (Home Assistant, MQTT, etc.) en y ajoutant le TICMeter comme nouvel appareil. Une fois intégré, il est alors possible de consulter et analyser les informations concernant votre consommation électrique en temps réel directement depuis votre application domotique.

Applications TICMeter dans votre maison

Au-delà de simplement visionner sa consommation d’énergie, le TICMeter peut être utilisé pour plusieurs objectifs :

Fournir des statistiques détaillées : Le dispositif peut générer des graphiques et tableaux qui vous permettront de mieux comprendre votre consommation d’électricité et d’identifier des pistes d’économies potentielles.

Automatiser des équipements : Grâce aux données recueillies par le TICMeter, vous pourrez déclencher des actions automatiques en fonction de seuils ou plages horaires prédéfinis. Par exemple, éteindre les lumières lorsque la consommation électrique atteint un certain niveau.

Recevoir des alertes : L'application domotique pourra vous envoyer des notifications en cas de surconsommation inhabituelle, permettant de réagir rapidement en cas de problème.

Participer à des projets collaboratifs : Certains utilisateurs participent déjà à des initiatives telles que celles du CNRS qui visent à partager leurs données afin de mieux comprendre la consommation d'électricité à l'échelle nationale.

En conclusion, le TICMeter est un module domotique innovant et prometteur qui a tout pour séduire les amateurs de nouvelles technologies et de gestion optimisée de l’énergie. Nous avons hâte de voir comment il évoluera et quelles seront ses prochaines améliorations.