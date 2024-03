Seagate Barracuda ST3000DMA07 disque dur 3.5" 3 To Série ATA III

Technologie d'enregistrement perpendiculaireNombreuses options de cacheUltra rapideFiabilité à toute épreuveNiveaux de consommation respectueux de l'environnement <b>VOS DONNÉES MÉRITENT LA GAMME GUARDIAN<br>Le meilleur vient de lintérieur</b><br><br>Seagate occupe une place prédominante sur le marché des solutions de stockage depuis 40 ans.<br><br>C'est parce que nous connaissons parfaitement vos besoins dans ce domaine que nous avons créé les disques durs BarraCuda Pro 3,5 pouces de 14 To, qui vous aideront à atteindre vos objectifs.<br><br><b>Une expertise inégalée dans le domaine des PC de bureau</b><br><br>Avec une conception s'appuyant sur une fiabilité et des innovations ayant fait leurs preuves, les disques durs BarraCuda se déclinent en de multiples options de capacité et de prix adaptées à tous les budgets.<br><br><b>Flux de données optimisé en lecture et écriture</b><br><br>Tous les disques durs de la gamme BarraCuda sont équipés de la technologie de mise en mémoire cache multi-niveaux (MTC).<br/>La technologie MTC propulse votre PC à des niveaux inédits de performance, avec une vitesse de chargement des applications et des fichiers jamais atteinte auparavant.<br/>Les disques BarraCuda offrent des performances en lecture et en écriture avancées en optimisant le flux de données avec des technologies intelligentes de mémoire NAND Flash, DRAM et de mise en mémoire cache.<br><br><b>Au cas où</b><br><br>Le service de récupération des données Rescue garantit la tranquillité d'esprit aux professionnels de la création et aux utilisateurs d'ordinateurs avides de performances.<br/>Bénéficiez du service d'experts de la récupération de données de tout premier plan (taux de satisfaction des clients de 95 %).<br><br><b>Une fiabilité éprouvée<br><br>La gamme de disques durs BarraCuda est conçue pour durer.</b><br><br>Seagate fabrique et commercialise sa gamme de disques fiables BarraCuda depuis plus de 20 ans.<br/>Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, nous proposons des garanties limitées sur tous nos disques BarraCuda. - Offre exclusivement réservée aux professionnels