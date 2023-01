Stratégies marketing Vidéo : Pourquoi faire des vidéos clients ?

Marketing Vidéo : Pourquoi faire des vidéos d’avis clients ?

Pour développer une activité en ligne, différentes stratégies marketing peuvent s’avérer efficaces. La publication des avis clients est l’une des méthodes dont l’impact sur votre entreprise est très positif. Elle peut se faire de manière écrite ou par vidéo.

La dernière option est celle qui est de plus en plus privilégiée par les sociétés présentes sur la toile, ceci à cause de ses nombreux avantages. Pour vous aider à avoir une idée plus claire de ce concept, voici 5 bonnes raisons de faire des vidéos d’avis clients.

Accroître votre chiffre d’affaires avec la Vidéo Marketing

Qu’il s’agisse de la vente de produits ou de la prestation de services, une vidéo avis client vous donne la possibilité d’augmenter vos chiffres d’affaires. Elle permet d’une part d’attirer de nouveaux consommateurs et d’autre part de fidéliser les anciens.

Attirer de nouveaux clients en créant un effet de preuve sociale

À travers les ouvrages du professeur de psychologie Robert Cialdini, vous allez retrouver la preuve sociale parmi les principes d’influence impactant les choix des personnes. En théorie, le fait d’avoir vu des individus témoigner de l’efficacité d’un produit ou d’un service motive d’autres clients à s’offrir les mêmes articles ou prestations.

Pour ces gens, les vidéos de témoignages des consommateurs satisfaits constituent un indicateur de fiabilité. Ils n’ont donc aucun mal à y accorder du crédit. En publiant alors les vidéos d’avis clients sur le site internet de votre entreprise ou sur les réseaux sociaux, vous gagnez assurément de nouveaux partenaires. Cela est fait grâce au principe d’influence qu’est la preuve sociale.

Vidéo Marketing pour fidéliser les anciens clients

En montrant publiquement à travers une vidéo que vos produits sont fiables et de bonne qualité, vos clients vous feront davantage confiance. Cela s’explique par le principe d’engagement et de cohérence selon lequel l’opinion d’une personne est renforcée par tout ce qu’elle affirme en public.

De ce fait, plus un individu parle du bien de quelque chose, plus il apprécie cette dernière. Grâce à la vidéo d’avis clients, en plus de gagner de nouveaux partenaires, vous consolidez votre collaboration avec les anciens. Cela ne peut qu’être bénéfique pour votre chiffre d’affaires.

Augmenter votre crédibilité au niveau de votre cible avec la stratégie Marketing en Vidéo

Augmenter crédibilité stratégie Marketing en Vidéo

L’un des grands défis à relever dans le commerce en ligne, c’est de balayer les doutes des personnes composant votre cible. C’est là tout l’intérêt des avis clients, plus il y en a, plus votre public est rassuré sur la qualité de vos produits et services.

En publiant une quantité suffisante de vidéos de témoignages sur le site de votre entreprise ou sur les réseaux sociaux, vous allez gagner en crédibilité. Cela permet en effet à votre cible de se rendre compte qu’un nombre considérable de personnes sont satisfaites par votre service.

Cette stratégie pourra ajouter plus de crédit à votre notoriété. Elle pourra également rassurer vos potentiels clients et même s’ils ne verront pas forcément toutes les vidéos, ils seront moins sceptiques.

Améliorer votre visibilité lors de vos stratégies marketing

Pour développer les activités d’une entreprise, il est important de mettre en place une bonne stratégie de communication. Dans le cas d’un commerce en ligne, il convient de réussir son marketing digital pour s’attendre à une meilleure visibilité sur la toile.

En cela, les vidéos d’avis clients peuvent être précieuses. Vous pouvez vous en servir pour concevoir un mur d’opinions sur le site de votre entreprise. De même, vous pouvez les utiliser comme témoignages et les associer à vos spots publicitaires pendant vos campagnes marketing.

Les vidéos d’avis clients constituent un atout de taille pour réussir vos stratégies de communication et pousser votre cible à l’achat.

Faire de vos clients vos premiers commerciaux

Améliorer votre visibilité lors de vos stratégies marketing

En vous offrant leurs avis en vidéos, les clients se constituent en commerciaux pour la promotion de vos produits et services. Ces derniers à travers leur court-métrage auront le mérite de parler avec sincérité et de décrire les résultats observés en toute honnêteté.

Ils deviennent ainsi vos premiers commerciaux et d’ailleurs les meilleurs via leurs discours faits d’un air naturel. L’expression de leur visage, leur enthousiasme, leurs gestuelles, les mots choisis, tout cela fait des images prises une très bonne action commerciale.

Prendre le dessus sur vos concurrents

Toute entreprise qui désire avoir des retours positifs de la part de ses clients doit répondre au moins à ces trois critères :

proposer des produits ou services de qualité ;

fixer des prix raisonnables ;

être à l’écoute du consommateur.

Le fait d’avoir donc des vidéos d’avis favorables est la preuve que vous êtes une entreprise qui travaille à réellement satisfaire ses clients. Cela vous place ainsi en meilleure position face à vos concurrents.