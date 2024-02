WiFi 7 : La nouvelle norme sans fil révolutionnaire en 2024

Découvrez les dernières avancées technologiques du WiFi 7, la nouvelle norme de réseau sans fil prévue pour 2024. Cette dernière génération promet des vitesses de connexion plus rapides et une meilleure gestion des réseaux lorsque plusieurs appareils sont connectés.

Quels sont les appareils compatibles WiFi 7?

Cet article vous présentera également quelques innovations majeures.

Ce que vous devez retenir :

Le WiFi 7 offre des vitesses de connexion jusqu’à 46 Gbps, une amélioration significative par rapport au WiFi 6, ce qui promet une meilleure expérience utilisateur en streaming et téléchargement.

Les principales innovations incluent des canaux plus larges à 320 MHz, une réduction de latence de 20% grâce à l’OFDMA, et la prise en charge de multiples appareils via le 16-stream MU-MIMO.

Les premiers appareils compatibles WiFi 7, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les routeurs, commencent à émerger, ce qui augure d’une adoption rapide de cette nouvelle norme.

La vitesse et la performance avec le WiFi 7

Le WiFi 7 est capable d’atteindre jusqu’à 46 Gbps, une vitesse bien supérieure à celle du WiFi 6 qui est limité à 9.6 Gbps. Pour les particuliers, il est incertain que ce gain sera utile puisque la plupart des connexions Internet ne fournissent pas de telles performances. Néanmoins, cette amélioration devrait permettre une meilleure expérience utilisateur en termes de streaming et de téléchargement de fichiers volumineux.

Tri-bande : 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz

Channel size : 320 MHz (deux fois plus que WiFi 5 et WiFi 6)

Next-generation OFDMA : réduction de latence supplémentaire de 20%

16-stream MU-MIMO : transfert simultané de données vers plusieurs clients WiFi

Des canaux moins encombrés

L’une des principales innovations apportées par le WiFi 7 est l’extension de la taille des canaux à 320 MHz, deux fois plus que les générations précédentes. Si l’on compare le WiFi à un réseau routier, ces canaux ultra-larges sont équivalents à une autoroute à 3 ou 4 voies, tandis que les canaux de 160 MHz seraient plutôt comme une route nationale. Tout comme une autoroute permet une circulation fluide et rapide, les canaux de 320 MHz sont capables de transmettre plus d’informations en même temps, offrant ainsi de meilleures performances.

Une latence réduite grâce au WiFi 7

L’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), déjà présent dans le WiFi 6, a évolué et promet une réduction supplémentaire de la latence de 20% par rapport à la génération précédente. Pour y parvenir, cette technique de multiplexage et de codage des données gère de manière optimale les Ressources Units (RU), qui divisent les paquets pour permettre une transmission plus rapide. Ainsi, avec le WiFi 7, les RU peuvent avoir leur taille ajustée et sont réparties plus efficacement entre les différents appareils pour optimiser le réseau.

Les premiers appareils compatibles WiFi 7

Déjà, certaines puces Snapdragon et MediaTek Dimensity supportent le Wi-Fi 7, ce qui laisse présager l’arrivée de smartphones équipés de cette technologie. Il est également attendu que près de 300 appareils soient compatibles Wifi 7 d’ici fin 2024, couvrant une large gamme de produits, tels que les cartes mères, les ordinateurs portables et les routeurs. Dans le futur, les dispositifs prenant en charge le WiFi 7 seront évidemment les plus performants et constitueront le nouveau point de départ pour le wifi dans votre foyer.

Quelques modèles attendus

Smartphones compatibles WiFi 7 : probablement des marques telles que Samsung, Apple et Huawei

Ordinateurs portables équipés de WiFi 7 : Dell, HP, Lenovo…

Routeurs et systèmes WiFi 7 : par exemple, Netgear, TP-Link, Asus…

Avec toutes ces innovations, il ne fait aucun doute que le WiFi 7 révolutionnera la manière dont nous utilisons nos réseaux sans fil à domicile. La vitesse accrue, la latence réduite et une meilleure gestion de la congestion rendront l’accès à Internet encore plus fluide et transparent qu’auparavant.

Le WiFi 7 apporte des améliorations significatives en termes de vitesse, de latence et de gestion de la congestion des réseaux. Cette nouvelle norme devrait être largement déployée d’ici 2024, et de nombreux appareils compatibles sont déjà en cours de développement. Restez à l’affût des dernières nouveautés et préparez-vous à accueillir cette évolution technologique dans votre foyer.