Les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus sur la crypto-monnaie, le prix des actifs numériques augmente

Kinguin Binance Gift Card (USDT) $20 Binance est le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain et de crypto-monnaie avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. La carte-cadeau Binance vous permet de créer et d'envoyer des cartes-cadeaux cryptographiques avec des conceptions de carte et des messages personnalisés, dans les pièces et le montant que vous sélectionnez. Une fois que vous avez échangé une carte-cadeau Binance, le montant crypto sera entièreme...

Kinguin Binance Gift Card (BUSD) $20 Binance est le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain et de crypto-monnaie avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. La carte-cadeau Binance vous permet de créer et d'envoyer des cartes-cadeaux cryptographiques avec des conceptions de carte et des messages personnalisés, dans les pièces et le montant que vous sélectionnez. Une fois que vous avez échangé une carte-cadeau Binance, le montant crypto sera entièreme...

Kinguin Binance Gift Card (BUSD) $100 Binance est le premier fournisseur mondial d'infrastructures de blockchain et de crypto-monnaie avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. La carte-cadeau Binance vous permet de créer et d'envoyer des cartes-cadeaux cryptographiques avec des conceptions de carte et des messages personnalisés, dans les pièces et le montant que vous sélectionnez. Une fois que vous avez échangé une carte-cadeau Binance, le montant crypto sera entièreme...

Depuis quelques années, l’univers de la cryptomonnaie gagne de l’ampleur, et particulièrement au niveau du contexte économique mondial.

En effet, les investisseurs institutionnels s’intéressent davantage sur le sujet, se ruant ainsi sur le marché du crypto. Un regain d’intérêt soudain peut-être, il en va de soi que ces investisseurs sont attirés par le potentiel rendement et l’évolution permanente que l’on constate autour des actifs numériques.

Toutefois, cet engouement des investisseurs institutionnels ne laisse pas sans impact sur le marché de la cryptomonnaie. Nous allons voir la hausse considérable enregistrée sur le prix des actifs numériques, et ce, uniquement depuis le début de l’année.

L’intérêt de la crypto-monnaie pour les investisseurs institutionnels

Le grand intérêt que les investisseurs institutionnels portent actuellement sur la crypto-monnaie n’est pas réellement surprenant. C’est en effet un marché qui offre une certaine stabilité et un potentiel rendement alléchant que les organismes de placement recherchent activement. Bien que le marché du crypto soit volatile, il garantit tout de même un investissement sûr et rentable pour ceux qui souhaitent fructifier leur capital. La technologie de la blockchain permet de renforcer la sécurité des portefeuilles numériques, assurant une meilleure position pour les éventuels investissements, malgré le risque lié à ce secteur.

Pour les investisseurs institutionnels qui vont effectuer des placements sur le long terme, la volatilité du marché constitue d’ailleurs un point fort qui peut à tout moment gonfler leur profit. C’est le contexte économique qui génère de nouvelles opportunités d’investissement sur le long terme, et c’est aussi une tendance qui semble être de plus en plus popularisé auprès de ces investisseurs.

D’un autre côté, on peut dire que le marché de la cryptomonnaie est devenu plus accessible pour tous. C’est un univers qui s’ouvre maintenant sur de nombreux domaines. Ce qui fait que les investisseurs peuvent aisément se positionner et choisir le secteur qui leur paraît plus intéressant. À ce jour, il semble que ce sont les investisseurs institutionnels qui dominent sur le marché de la cryptomonnaie.

Les cryptos qui intéressent le plus les investisseurs

L’univers de la cryptomonnaie comprend déjà de nombreux types d’actifs numériques, tels que Bitcoin, Ethereum, SOL, ADA, Ripple, etc. Cela étant dit, c’est encore Bitcoin ou BTC qui est le produit phare qui attire le plus les investisseurs institutionnels ou encore les investisseurs professionnels. D’après les études menées auprès des investisseurs présents dans le marché de la cryptomonnaie, il a été noté que 36% d’entre eux détiennent un placement dans les actifs numériques, et 94% de ces derniers ont investi sur Bitcoin.

En seconde place, le crypto qui intéresse le plus les investisseurs institutionnels est l’ether. Plus de 75% des investisseurs ont effectué un investissement de long terme sur cet actif numérique. Par ailleurs, les autres cryptomonnaies commencent également à devenir de plus en plus intéressantes et à connaître des développements majeurs sur les portefeuilles blockchain.

Impact sur le prix des actifs numériques

Depuis le début de l’année, le prix des actifs numériques a connu une importante évolution. À titre indicatif, le Bitcoin a connu une hausse de 4% en janvier 2023, tandis que l’Ethereum affiche une hausse de 4.5%. Pour cela, de nombreux critères entrent en cause, compte tenu que la cryptomonnaie est décentralisée, et que sa valeur ne tient pas compte d’une institution règlementaire.

Il faut noter que l’univers des actifs numériques est principalement basé sur le principe de l’offre et de la demande. Plus les demandes d’investissement augmentent, plus l’offre sur le marché devient de plus en plus élevée. C’est donc naturellement que le prix des actifs numériques évolue en fonction du nombre des investisseurs qui saturent le marché. D’un autre côté, l’intérêt des investisseurs institutionnels sur le marché de la cryptomonnaie constitue un atout considérable auprès des investisseurs individuels. Ces derniers se sentent davantage rassuré sur la sécurité de leur investissement et sont attirés par la rentabilité du secteur.

En raison du nombre de développeurs actifs présents sur le marché de la cryptomonnaie, le prix des actifs numériques ne cesse automatiquement de grimper. En outre, ceci s’explique au fait qu’ils prennent plus de valeur dû à la hausse de demande des investisseurs de toute catégorie, institutionnels, professionnels ou individuels.

D’un autre côté, sachant que la valeur de la cryptomonnaie n’est fixée par aucune institution, il est clair qu’elle peut vite être influencée par le nombre d’utilisateurs qui devienne de plus en plus important. C’est la confiance des investisseurs qui joue un rôle crucial sur la valeur des actifs numériques.

D’autre part, l’arrivée massive des investisseurs institutionnels sur le marché de la cryptomonnaie en fait que cette dernière gagne une place importante sur l’économie. Outre son explosion sur des domaines plus conséquents, comme l’assurance, la finance ou encore santé, il est normal que la valeur des actifs numériques augmente également.

Pour conclure