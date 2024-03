TCL TV QLED 4K 139 cm TV 4K QLED Mini LED 55MQLED87 144Hz Google TV

Avec le téléviseur 4K 144Hz QLED Mini LED 55MQLED87 de TCL, vous disposez du bluetooth et du wifi pour une meilleure connectivité pour mieux vous servir de netflix, you tube, amazon prime ou encore apple-TV.<br/> Il a une dimension de 139 cm (55 pouces) et intègre Google TV pour regarder vos films ou séries en grand avec un système sonore Onkyo 2.1, vous avez l'expérience audio du cinéma à la maison pour vous mettre dans l'ambiance de votre film.<br/> Ce téléviseur dispose de Dolby Vision et Dolby Atmos, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable.<br/>L'image est fidèle à la vision du réalisateur.<br/>Fini la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement.<br/>Vivez des effets sonores entièrement immersifs.<br/> Vous pouvez installer vos applications préférées à l'aide de Google TV, afin de mieux gérer vos programmes.<br/> Evadez vous avec le QLED de très bonne qualité d'image réaliste, avec un large panel de couleurs, afin d'apprécier la luminosité saisissante pour passer un réel moment de détente. - Offre exclusivement réservée aux professionnels