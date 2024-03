Canal+ : les films incontournables sur la plateforme de streaming myCanal qui vont faire trembler Netflix et Amazon !

Canal+, avec sa riche histoire télévisuelle et ses liens étroits avec le cinéma français, représente l’unique concurrent français pouvant rivaliser avec les géants américains comme Netflix et Amazon Prime grâce à sa plateforme de streaming myCanal.

Film incontournables sur Canal +

Pas de panique, nous sommes là pour vous aider à faire votre choix en sélectionnant pour vous les 10 meilleurs films à regarder actuellement sur Canal+ et myCanal.

Mission Impossible : Récupération fatale (Partie 1)

Ethan Hunt et son équipe IMF se lancent dans leur mission la plus dangereuse jusqu’à présent : traquer une nouvelle arme terrifiante avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité toute entière. Alternant entre montagnes russes dopées à l’adrénaline et thriller d’espionnage ambitieux et labyrinthique, Mission Impossible parvient à nous tenir en haleine avec des séquences époustouflantes et un rythme effréné. Si le film est moins soigné que son prédécesseur Fallout, alourdi par un scénario faussement alambiqué, il n’en reste pas moins une réussite pour Tom Cruise.

Le reste de notre sélection

Spider-Man : Dans le Spider-Verse



Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man est catapulté à travers le Multiverse où il rencontre une team de héros-arachnides chargés de protéger son existence. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles doit redéfinir ce que signifie être un héros pour sauver ceux qu’il aime le plus.

Les Fabelmans



Lorsque sa famille unie subit un sérieux coup dur suite au divorce de ses parents, Sammy comprend l’importance de croire en ses rêves et de se battre pour qu’ils deviennent réalité. Loin des dinosaures et des extraterrestres, Steven Spielberg aborde son histoire personnelle avec Les Fabelmans.la famille Fabelman.

Fargo



Jerry Lundegaard, un vendeur de voitures d’occasion à Minneapolis, est endetté jusqu’au cou. Pour trouver une solution, il engage Carl Showalter et Gaear Grimsrud, deux petits malfrats qui kidnappent son épouse Jean sur demande. Considéré comme une référence du genre, Fargo séduit grâce à cette recette mêlant humour noir et criminalité.

Spider-Man : Traverser le Spider-Verse

Plus ambitieux, plus généreux et plus complexe, cette suite de l’excellent Spider-Man : Dans le Spider-Verse réussit à surclasser l’original et propose une nouvelle aventure éblouissante à tous points de vue. Avec Traverser le Spider-Verse, on atteint littéralement les limites de son récit et de son animation, offrant des scènes véritablement vivantes à chaque visionnage. Un film qui revitalise son genre et nous laisse impatients d’attendre le troisième opus, actuellement en développement.

La surprise de notre sélection

Ce mois-ci, la surprise à ne pas manquer sur Canal+ est Mission Impossible : Récupération fatale (Partie 1). Film d’action haletant et intense, il relance avec brio l’une des sagas les plus emblématiques du cinéma d’action américain. Ainsi, on vous recommande chaudement de profiter de ce dernier né dans la série Mission Impossible qui promet un divertissement haut en couleur et riche en émotion.

Voilà donc notre top 10 des films à voir absolument sur la plateforme de streaming Canal+ pour passer un bon moment devant votre écran. Entre pépites du septième art, récits captivants et réalisation soignée, vous n’aurez que l’embarras du choix pour vivre des expériences cinématographiques mémorables. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces histoires passionnantes qui sauront ravir les amateurs comme les néophytes du grand écran !