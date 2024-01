FOX Comp X Boot Black Black

Bottes de motocross et d'enduro pour hommeBottes cross à la durabilité maximale, idéales pour les pilotes qui débutent et ceux qui rident le week-endInspirées des bottes Fox Instinct, testées en compétition, elles offrent une sensation de confort immédiateAjustement nouveau et amélioréDemi-tailles disponiblesNouvelle forme améliorée - le moule en forme de pied qui détermine l'ajustement des bottes - offre un confort d'enfilageVersion Comp X : amélioration de la traction sur la semelle extérieure offrant une meilleure adhérence dans des conditions tout-terrain variablesCaoutchouc Fox POSITAC exclusif sur la semelle extérieure offrant une durabilité maximale Nouveau système breveté à 4 boucles en métal forgé assurant une fermeture durable et sûre et un ajustement parfaitMatériau : tige en cuir synthétique microfibre pour un ajustement, un confort et une durabilité supérieursDoublure en maille aérée Mesh assurant confort et respirabilité Placage en TPU sur le tibia, le bout des orteils, le talon et le protège-mollet pour plus de protection Semelle intérieure en composite offrant stabilité et soutien de la pointe au talon et d'un côté à l'autre sur les chevilles Semelle extérieure remplaçable pour une botte plus durable même après l'usure Poids : 1 594 gr (taille 10)La taille est uniforme sur tous les modèles Fox : Instinct, Motion, Motion X, Comp et Comp XBottes cross également disponibles en une version uniquement motocross sur iCasque.com : Comp