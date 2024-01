SmartThings : Comment connecter et contrôler à distance les appareils électroniques intelligents de sa maison | Guide et utilisation.

Dans le monde d’aujourd’hui, il est plus facile que jamais de connecter et de contrôler tous vos appareils électroniques grâce à des applications telles que SmartThings.

Gérer tous vos appareils électroniques intelligents à distance

Dans cet article, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur cette application polyvalente, y compris comment elle fonctionne, si elle est payante, comment la supprimer, et comment connecter votre télévision à SmartThings.

L’application SmartThings est développée par Samsung et est compatible avec un grand nombre d’appareils, tels que les smartphones, tablettes et même certains électroménagers. Le but principal de l’application est de permettre aux utilisateurs de contrôler et de surveiller leurs appareils intelligents à partir d’une seule interface conviviale.

Configurer et ajouter des appareils

Pour commencer, téléchargez l’application SmartThings depuis l’App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play Store (pour les appareils Android). Une fois installée, suivez les instructions à l’écran pour configurer un compte et ajouter vos premiers appareils intelligents compatibles.

Assurez-vous d’autoriser l’application à accéder à certaines informations et fonctions de votre smartphone, comme la localisation, pour tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités offertes.

Sélectionnez “Ajouter un appareil” et suivez les étapes pour connecter chaque appareil à l’application. Vous devrez peut-être appuyer sur un bouton de réinitialisation ou effectuer une série d’actions spécifiques pour que l’appareil apparaisse dans la liste des appareils disponibles.

Fonctionnalités principales de l’application SmartThings

Une fois votre maison connectée et vos appareils ajoutés, l’application SmartThings propose plusieurs fonctionnalités qui facilitent la gestion quotidienne de ces appareils :

Accès à distance : Vous pouvez contrôler et surveiller vos appareils intelligent depuis n’importe où, tant que vous avez une connexion internet. Modifier le thermostat, éteindre les lumières, ou même déclencher un cycle de lavage sont désormais possibles avec quelques clics sur votre smartphone ou tablette. Scénarios : Programmez des actions en chaîne en fonction de certaines conditions. Par exemple, si un capteur détecte qu’une porte est ouverte, les lumières du couloir peuvent s’allumer automatiquement. Automatisations : Définissez des routines quotidiennes pour vos appareils intelligents. Vous pouvez par exemple programmer vos volets pour qu’ils se ferment tous les soirs à 21h, ou demander à votre aspirateur robot de commencer son nettoyage tous les matins à 9h. Notifications : Recevez des alertes en temps réel lorsque quelque chose se passe chez vous, comme lorsqu’un détecteur de mouvement est activé ou lorsque quelqu’un utilise un code d’accès pour entrer dans votre domicile.

Est-ce que SmartThings est payant ?

L’application SmartThings est totalement gratuite, cependant elle nécessite des appareils compatibles. Le coût réside donc principalement dans l’achat des différents appareils intelligents compatibles et leur installation. Certaines fonctionnalités avancées peuvent également nécessiter des abonnements supplémentaires auprès de fournisseurs tiers, comme les services de caméras de surveillance ou de contrôle parental.

Si vous décidez que vous ne souhaitez plus utiliser l’application SmartThings, il est facile de la désinstaller de votre smartphone ou tablette. Voici comment procéder :

Pour les appareils Android : Allez dans le menu des applications, maintenez enfoncé l’icône de l’application SmartThings puis faites glisser l’icône vers le haut et déposez-la sur “Désinstaller”. Confirmez la suppression et l’application sera désinstallée de votre appareil.

Allez dans le menu des applications, maintenez enfoncé l’icône de l’application SmartThings puis faites glisser l’icône vers le haut et déposez-la sur “Désinstaller”. Confirmez la suppression et l’application sera désinstallée de votre appareil. Pour les appareils iOS : Trouvez l’icône de l’application SmartThings sur l’écran d’accueil, appuyez et maintenez enfoncé jusqu’à ce que toutes les icônes commencent à trembler. Appuyez ensuite sur le “X” qui apparaît dans le coin de l’icône de l’application et confirmez la suppression. L’application sera alors supprimée de votre appareil.

Il est important de noter qu’en supprimant simplement l’application, vos informations et paramètres restent stockés sur votre compte SmartThings. Si vous souhaitez également supprimer ces informations, vous devrez accéder aux paramètres de votre compte et sélectionner “Supprimer le compte”.

Pour profiter pleinement de votre expérience de visionnage, il est possible de connecter votre télévision compatible Samsung à l’application SmartThings. Voici comment faire :

Vérifiez que votre téléviseur est bien compatible avec SmartThings et que tous les mises à jour du système ont été effectuées. Connectez votre téléviseur à la même connexion Wi-Fi que votre smartphone ou tablette. Ouvrez l’application SmartThings sur votre appareil mobile et assurez-vous d’être connecté à votre compte SmartThings. Sélectionnez “Ajouter un appareil” et attendez que l’application détecte votre téléviseur. Une fois trouvé, suivez les instructions pour finaliser la connexion.

Une fois connectée, vous pourrez gérer et contrôler votre téléviseur directement depuis l’application, comme changer de chaîne, régler le volume ou même éteindre et allumer votre télévision à distance.

En suivant ce guide, vous êtes désormais prêt à tirer parti de toutes les fonctionnalités offertes par l’application SmartThings et à transformer votre maison en un véritable foyer intelligent et connecté.