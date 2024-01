Le géant de l’e-commerce, Amazon, a récemment dévoilé une nouvelle technologie baptisée Matter Casting, qui pourrait bien venir concurrencer les grands acteurs du marché du streaming vidéo tels qu’Apple Airplay et Google Chromecast. Voyons en détail ce que cette innovation promet et comment elle compte s’imposer sur le marché.

Présentée lors du CES 2024, Matter Casting se distingue par son caractère open source, permettant aux développeurs d’intégrer cette technologie dans leurs produits sans contraintes de licence. Cette approche favorise une compatibilité accrue entre les différents appareils, qu’ils soient sous Android ou iOS, offrant ainsi un avantage significatif face à la concurrence.

Sur le plan technique, Matter Casting opère de manière similaire à Apple AirPlay et Google Chromecast, permettant le streaming de contenu depuis un smartphone ou une tablette vers une télévision. Le processus est simple : il suffit d’ouvrir l’application Prime Video, de sélectionner l’icône de casting, puis de choisir votre téléviseur dans la liste des appareils disponibles.

Pour l’instant, Matter Casting est limitée à l’écosystème Amazon avec une compatibilité annoncée sur les dispositifs Fire TV et Prime Video. Le groupe prévoit toutefois de déployer des mises à jour pour tous ses appareils dans les semaines à venir et travaille en collaboration avec des partenaires tels que Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ et ZDF pour intégrer Matter Casting courant de cette année.

En matière d’expérience utilisateur, Matter Casting se rapproche de ce que propose Google Chromecast, mais avec la touche Amazon bien sûr. Les premières étapes de son déploiement sont axées sur le Fire TV et l’Echo Show 15, avec une prise en charge exclusive du service de streaming Prime Video. Cependant, selon Amazon, cet éventail de services devrait s’étendre au fil du temps.

Vers une meilleure interopérabilité grâce à la norme Matter

Lancée récemment, la norme Matter vise à résoudre les problèmes d’interopérabilité entre différents dispositifs et marques dans le domaine de la maison connectée. Ce standard a pour objectif de faciliter la communication entre les produits Apple HomeKit et les plateformes Samsung SmartThings+, Google Nest et Amazon Alexa-enable devices, incluant également des spécifications dédiée aux téléviseurs et lecteurs vidéo en streaming.

Avec Matter Casting, les utilisateurs pourront contrôler les fonctions essentielles de leur télévision telles que le réglage du volume, la gestion des entrées/sorties et la sélection des ports HDMI. L’adoption de cette norme devrait donc faciliter grandement l’utilisation des différents produits connectés au sein de la maison.

En somme, Matter Casting pourrait représenter une alternative sérieuse aux solutions existantes telles qu’Apple AirPlay et Google Chromecast. Grâce à son approche open source et ses perspectives d’intégration dans un large éventail de services, Amazon compte bien séduire les consommateurs en quête de compatibilité entre leurs divers appareils et applications.

Reste désormais à voir comment cette technologie sera adoptée par les différents acteurs du marché et si elle parviendra effectivement à bouleverser l’écosystème du streaming audiovisuel tel que nous le connaissons aujourd’hui.